Espectáculos

Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez, anuncia que se someterá a una cirugía: "Mejorar tu salud"

Melanie Martínez, expareja de Domínguez, sorprendió al anunciar que se someterá a una cirugía con un reconocido cirujano gástrico, luego de haber enfrentado problemas de salud.

Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez, anuncia que se someterá a una cirugía.
Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez, anuncia que se someterá a una cirugía. | Foto: Composición LR/TikTok.

Melanie Martínez sorprendió a todos al anunciar que se someterá a una cirugía debido a problemas de salud. La expareja de Christian Domínguez y madre de su hija mayor, reveló la noticia en un video compartido en TikTok (@draugustolock), que rápidamente se viralizó. En el clip, aparece junto al Doctor Augusto, quien detalló brevemente la situación. El video ya ha acumulado más de 800 comentarios, generando una gran expectativa entre sus seguidores.

Lo que ha llamado aún más la atención es el contexto de su anuncio, dado el reciente conflicto familiar con Christian Domínguez y su hija, lo que ha añadido más atención mediática a la situación. "Nos esforzaremos juntos para mejorar tu salud. Gracias por la confianza", escribió el cirujano.

Melanie Martínez se someterá a cirugía debido a su salud

En TikTok, el cirujano sanmarquino Augusto Lock sorprendió a sus seguidores al compartir un video donde aparece junto a Melanie Martínez realizando un divertido trend. En el clip, ambos muestran su buen humor, mientras el cirujano acompaña las imágenes con un mensaje juguetón: "Cuando se junta la paciente cantante profesional y el cirujano que siempre quiso serlo".

En la descripción del post, Lock habría revelado el procedimiento que Melanie se sometería: una operación bariátrica. Según su página oficial, el médico es especialista en cirugía de obesidad y diabetes, y realiza intervenciones como el bypass gástrico, el balón gástrico y la manga gástrica.

Además, el cirujano es bien conocido en el mundo del espectáculo por haber trabajado con varios artistas, como Ruth Karina, Anaí Padilla, entre otros, realizando procedimientos similares. Su presencia en el ámbito artístico le ha ganado una sólida reputación, y su publicación sobre Melany Martínez no ha pasado desapercibida entre sus seguidores.

Seguidoras apoyan a Melanie Martínez tras anuncio de cirugía

Los comentarios en el video de TikTok no se hicieron esperar, y muchas chicas aprovecharon la ocasión para enviarle sus mejores deseos a Melanie Martínez. "¡Doctor, déjala más hermosa a Melanie! ¡Ya es momento de que se levante como el ave fénix!", escribió la usuaria Jessy, mostrando su apoyo y entusiasmo por la nueva etapa de la cantante.

Por otro lado, Mayra Luz también dejó su mensaje, destacando la importancia del apoyo recibido en su proceso: "Gracias, Cristian Domínguez y Karla Tarazona, que hicieron que Melanie reviva y en la mejor etapa de su vida... ¡Definitivamente, Melanie está bendecida!".

