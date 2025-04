Yahaira Plasencia es una de las figuras de 'Chollywood' más mediáticas en la actualidad. Su paso por Son Tentación, además de su sonado romance con Jefferson Farfán, la catapultó a la fama de manera inesperada y repentina, lo cual, según confesó en una pasada entrevista, no supo manejar con la madurez necesaria. Pese a que terminó hace cinco años su relación con la 'Foquita', su nombre aún continúa involucrado al del exseleccionado nacional y en medio de la polémica que vive 'Jeffry' con Darinka Ramírez, madre de su última hija, la 'Patrona' habría aprovechado para mandar una fuerte indirecta.

"Bendito el día en que dije... no quiero esto para mi vida", posteó la cantante de salsa peruana en su cuenta oficial de TikTok. Esta frase ha sido interpretado por muchos como un mensaje de superación a su pasado romance con el ex Alianza Lima y diversos usuarios no escatimaron en elogios para la intérprete de 'Cobarde'.

Usuarios apoyan presuntas 'indirectas' de Yahaira Plasencia a Jefferson Farfán

Pese a no mencionar directamente a Jefferson Farfán, los cibernautas aseguraron que este video sería una dedicatoria de Yahaira Plasencia para su expareja. Según algunos internautas, la dedicatoria cobra más relevancia en medio de todo el escándalo mediático al que se enfrenta por estos días la 'Foquita' por las serias acusaciones de Darinka Ramírez, madre de su última hija, en su contra.

Yahaira Plasencia.

"No se dejó amarrar por el dinero, siempre está trabajando", "te doy toda la razón, sigue firme en lo que haces", "fuiste inteligente", "no me caes, pero tienes toda la razón, de la que te salvaste", "es la pura verdad", "te salvaste de ser una más de Jefferson", son algunos de los comentarios de los usuarios para Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia responde a indirectas de Farfán en su videoclip

La incursión musical de Jefferson Farfán con su exorquesta de salsa ha generado un gran revuelo en la farándula peruana. En su reciente videoclip, la 'Foquita' hizo comentarios que muchos de sus seguidores interpretaron como indirectas hacia su expareja, Yahaira Plasencia. La letra de la canción incluye frases como "Reina sin trono, se te cayó la corona" y "te quedaste sola, ahora salta pa’ atrás", lo que ha desatado rumores sobre un posible dardo hacia la salsera.

Aunque el futbolista no menciona a Plasencia directamente en su tema, las alusiones a su relación y las letras que hablan de una "oportunidad perdida" y de una "reina sin trono" no pasaron desapercibidas para sus fans. Como era de esperar, en sus historias de Instagram, Yahaira publicó un fragmento de su canción en el que habla sobre una relación fallida y su esfuerzo por superar a su ex.

El fragmento, que dice: "Ya me estoy acabando todas esas copas, de tanto tomar para olvidarte ya ni me choca, ayer me dormí con tu ropa, pensando que todavía me tocas. Me escribes un DM y al ratito me lo borras", parece referirse directamente a la actitud evasiva de su ex, Jefferson Farfán, quien supuestamente le enviaría mensajes solo para borrarlos poco después.