Jefferson Farfán debuta como cantante y lanza picante indirecta: “Caminando con Sergito”

Jefferson Farfán vuelve a ser el centro de atención, esta vez no por algún negocio millonario o anuncio sobre su romance con Xiomy Kanashiro, sino por su inesperado debut como cantante. El exfutbolista sorprendió a sus seguidores al aparecer como protagonista en el más reciente videoclip de la orquesta de salsa ‘La Timba Caliente’, donde comparte escenario con sus excompañeros de la selección peruana, Cuto Guadalupe y Roberto Guizasola.

El videoclip, estrenado el viernes 4 de abril en el canal oficial de YouTube de la agrupación, muestra a Farfán en una faceta desenfadada y fiestera. En las imágenes se le ve disfrutando de una animada celebración, entre tragos, humo y mujeres, mientras canta el tema "Amá Charo", una frase que suele repetir en su podcast ‘Enfocados’. El material audiovisual fue promocionado previamente en sus redes sociales, lo que generó gran expectativa entre sus fans.

¿Jefferson Farfán le envió indirecta a Yahaira Plasencia?

Lo que más llamó la atención del videoclip fue la letra de la canción, que muchos usuarios en redes interpretaron como una clara indirecta hacia su expareja, Yahaira Plasencia, en relación con su presunto romance con el productor Sergio George. La canción hace alusión a un amor del pasado que intenta mantenerse presente y lanza frases que rápidamente encendieron las especulaciones.

“Te veo con Juan con Pedro, caminando con Sergito y al final de la jornada me llama y me dice ‘cómo te extraño negrito (...) Yo pongo un podcast, tú pones otro, yo hablo de mí y tú de nosotros, no te esfuerces más que todo fue una aventura”, entona Farfán, aparentemente con mucho sentimiento. Las redes no tardaron en reaccionar, afirmando que el mensaje iba directamente para la cantante de salsa, con quien mantuvo una mediática relación.

Jefferson Farfán no desea casarse con Xiomy Kanashiro

Días atrás, en el programa ‘Amor y fuego’, Jefferson Farfán rompió el silencio y aclaró varios detalles sobre su relación con Xiomy Kanashiro tras su regreso de un reciente viaje a España. Lejos de ser una escapada romántica, el exfutbolista explicó que su visita tenía un motivo claro: asistir a un partido de despedida organizado en honor a su amigo Diego Rivas. “Fui para un partido que me invitó un amigo, y de ahí aprovechamos para relajarnos un poco”, comentó Farfán, despejando cualquier duda sobre su viaje.

Durante la entrevista, no pudo evitar que le preguntaran sobre la posibilidad de un futuro compromiso con Kanashiro. Ante la especulación sobre un posible matrimonio, Farfán fue firme en su respuesta, dejando claro que no tiene planes de casarse en el corto plazo. A pesar de esto, el exjugador no escatimó en expresar lo que siente por su pareja, asegurando que se encuentra profundamente enamorado, dejando abierta la puerta a su relación, aunque sin presiones de compromiso.