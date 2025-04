La modelo Xiomy Kanashiro, quien actualmente mantiene una relación con Jefferson Farfán, salió al frente para responder las supuestas indirectas que Yahaira Plasencia habría lanzado a través de sus redes sociales. La también influencer se pronunció con firmeza y pidió que se dejen de lado las comparaciones entre ambas figuras públicas, señalando que cada una tiene un estilo y personalidad distinta.

El conflicto mediático entre Xiomy Kanashiro y Yahaira Plasencia tomó protagonismo en los últimos días luego de que usuarios en TikTok viralizaran un video de la salsera donde utiliza un audio que muchos interpretaron como una clara alusión a la modelo. En medio de esta controversia, la bailarina publicó un video que fue interpretado como una respuesta directa a las insinuaciones.

¿Qué dijo Xiomy Kanashiro sobre Yahaira Plasencia?

En declaraciones recientes, Xiomy Kanashiro dejó en claro que no le interesa entrar en dimes y diretes con la ex de su actual pareja. “Realmente no me interesan las comparaciones con ella, pero de verdad somos distintas, en lo físico y también en la personalidad”, expresó la modelo, descartando cualquier intención de rivalidad con Yahaira Plasencia.

“De repente nos parecemos un poco en las cejas, el cabello, aunque no de los ojos”, agregó con humor la joven, quien enfatizó que no tiene ningún problema personal con la cantante de salsa. “Nunca me metí con ella”, puntualizó, dejando entrever que desea mantener una postura de respeto y tranquilidad pese a la atención mediática que rodea a su relación con Jefferson Farfán.

Kanashiro también se refirió a las críticas y especulaciones generadas en redes sociales. “Las críticas las tomo de la mejor manera, además creo que las indirectas son su manera de crear contenidos, todos tenemos derecho. Acá lo que importa es que cada una tiene su vida, su trabajo, está saliendo adelante en lo que sabe hacer”, expresó con un tono conciliador.

Yahaira Plasencia mandó presunta indirecta a Xiomy Kanashiro

La polémica se desató el pasado fin de semana cuando Yahaira Plasencia compartió un video en TikTok utilizando un audio que decía: “Yo los veo a ustedes y me veo yo misma, porque son yo, pero copia china”. Aunque la artista no mencionó nombres, miles de usuarios interpretaron que el mensaje estaba dirigido hacia Xiomy Kanashiro, actual novia del exjugador de Alianza Lima, ya que su apelativo es 'Chinita'.

El clip fue eliminado horas después, pero no antes de que se viralizara rápidamente en plataformas como Instagram y Twitter. La situación escaló al punto que Xiomy Kanashiro decidió responder publicando un video en colaboración con la cantante Leslie Shaw, donde interpretan la canción “Hay niveles”. Algunas de las frases que destacó durante la interpretación llamaron la atención de los seguidores: “Hay niveles y tú no puedes. Cuando te metes conmigo siempre pierdes... te conozco y sé la rabia que me tienes”.