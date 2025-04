Yahaira Plasencia sorprendió al ser captada por 'Magaly TV, la firme' en horas de la madrugada, saliendo de un restaurante acompañada de un grupo de amigos y su hermano. Lo que más llamó la atención fue la presencia del empresario Luis Fernando Rodríguez, quien anteriormente fue vinculado con Pamela López, esposa del futbolista Christian Cueva. Ahora, el programa 'Amor y fuego', presentó nuevas imágenes de Rodríguez con varios amigos, entre ellos Peter Fajardo y Silvana Plasencia, la hermana de Yahaira, en un concierto el último fin de semana.

Al ser consultada sobre su vínculo con Luis Fernando Rodríguez, Yahaira Plasencia aclaró que se encuentra soltera y que ambos se conocen desde hace tiempo a través de amigos en común. La cantante también destacó que no hay nada de malo en tener amigos y que su relación con él es completamente amistosa.

Yahaira Plasencia negó estar saliendo con Luis Fernando Rodríguez

El programa 'Amor y fuego' abordó a Yahaira Plasencia para consultarle sobre su relación con Luis Fernando Rodríguez, exsaliente de Pamela López. En una entrevista, la cantante negó los rumores de romance y aclaró su vínculo con el empresario, asegurando que se trata de una amistad.

Yahaira explicó que conoce a Luis Fernando Rodríguez desde hace tiempo a través de amigos en común, específicamente a través del conocido productor de 'Esto es guerra'. "Lo conozco por Peter (Fajardo), tenemos amigos en común, hace ya un buen tiempo. Todo bien, no pasa nada. Puedo tener amigos, ¿no? Soy una persona normal que puede tener amigos como cualquiera", afirmó la cantante, desmintiendo cualquier tipo de relación amorosa.

Además, la cantante de salsa destacó que está soltera y no está buscando pareja. También aclaró que su relación con Luis Fernando Rodríguez es puramente amistosa y que se encontraron de forma casual. “Todo muy buena onda, somos patas. No hay nada de malo, tengo derecho, estoy soltera. Tengo amigos como cualquier persona. Me pueden ver con él o con otras personas, tengo muchos amigos. Que me hayan visto ahora ahí es de casualidad”, concluyó la cantante, dejando claro que no hay nada entre ellos.

Yahaira Plasencia es captada con exsaliente de Pamela López

El pasado viernes 4 de abril, 'Magaly TV, la firme' difundió imágenes de Yahaira Plasencia junto a Luis Fernando Rodríguez. Aunque no hubo gestos afectuosos evidentes entre ellos, se percibió un ambiente de confianza y buena onda. Según Magaly Medina, ambos conversaban con naturalidad, reían y parecía que compartían algo más que una simple cena grupal. La periodista destacó que, aunque no se puede confirmar si cenaron juntos, la salida del local en compañía de Luis Fernando llamó la atención.

“Ahora este hombre anda soltero y resulta que en este mundo de la farándula todos son ‘amiguis’. No sabemos si se encontraron o si cenaron en la misma mesa, pero salieron todos juntos”, comentó Magaly. Además, sugirió que el popular 'Diablo' podría ser fanático de la música de Plasencia: “Él hace como un gesto como si se conocen, es como si se despidiera de su grupo de amigos. No sabíamos que se conocían... De repente es su admirador”.