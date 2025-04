La reciente publicación del videoclip de Jefferson Farfán ha generado una gran controversia en la farándula peruana. La canción, que cuenta con un marcado tono de desamor, ha dejado entrever algunas referencias que muchos interpretaron como indirectas hacia su exnovia, la salsera Yahaira Plasencia. Mientras el exfutbolista sorprende con su incursión en el mundo de la música, la 'Reina del Totó', conocida por no quedarse callada, ha dejado claro que no ha olvidado a su expareja con un mensaje en sus redes sociales que rápidamente se viralizó.

Este mensaje fue interpretado por muchos como una respuesta al videoclip de Farfán, que ya está causando revuelo en la prensa del espectáculo. Sin mencionar directamente a su ex, Yahaira, quien ha sido captada con Luis Fernando Rodríguez, compartió un fragmento de su canción y un mensaje en Instagram que tiene a los fanáticos especulando sobre el contenido. "Para ti... que borras los mensajes antes de que los lea", posteó en redes.

El ingreso musical de Jefferson Farfán a través de su exorquesta de salsa ha sacudido la farándula peruana. En el videoclip lanzado recientemente, la 'Foquita' hace referencias que muchos de sus seguidores interpretaron como indirectas hacia su expareja, Yahaira Plasencia. La letra de la canción incluye frases como "Reina sin trono, se te cayó la corona" y "te quedaste sola, ahora salta pa’ atrás", lo que ha levantado rumores sobre un posible dardo a la salsera.

Aunque el futbolista nunca mencionó el nombre de Plasencia en su tema, las similitudes con su relación y las letras, que aluden a una "oportunidad perdida" y a una “reina sin trono”, no pasaron desapercibidas para sus seguidores. Como era de esperar, Yahaira Plasencia no tardó en responder, aunque de manera indirecta. La cantante, quien recientemente se encuentra trabajando en un nuevo videoclip, utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje que rápidamente generó especulaciones sobre la persona a la que iba dirigido.

En sus historias de Instagram, Plasencia publicó un fragmento de su tema, donde canta sobre una relación fallida y la lucha por superar a su ex. El fragmento, que dice: “Ya me estoy acabando todas esas copas, de tanto tomar para olvidarte ya ni me choca, ayer me dormí con tu ropa, pensando que todavía me tocas. Me escribes un DM y al ratito me lo borras", parece hacer alusión directa a la actitud evasiva de su ex, Jefferson Farfán, quien supuestamente le enviaría mensajes solo para borrarlos rápidamente.