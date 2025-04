Darinka Ramírez expuso a Jefferson Farfán con imágenes exclusivas saliendo de su casa de madrugada. La modelo e influencer brindó una entrevista exclusiva a Magaly Medina este lunes 14 de abril, en la que reveló detalles íntimos de la relación que aún mantenía con el exfutbolista, pese a estar separados públicamente. Durante el programa, Ramírez presentó videos inéditos donde se ve a Farfán ingresando a su domicilio por la noche y saliendo en la madrugada, presuntamente para evitar la exposición mediática.

Estas revelaciones contradijeron directamente el reciente comunicado de Jefferson Farfán, en el que afirmaba no tener una relación cercana con la madre de su hija ni pernoctar en su vivienda. Sin embargo, Darinka aseguró que el exdelantero la visitaba frecuentemente y que mantenían una relación íntima. “Me visitaba en las noches y teníamos intimidad”, declaró la joven de 26 años, dejando al descubierto una aparente doble vida del exjugador y desatando una nueva polémica en torno a su figura pública.

Imágenes revelan a Jefferson Farfán visitando en su casa a Darinka Ramírez

Durante su reveladora entrevista con Magaly Medina, Darinka Ramírez mostró material audiovisual en el que se observa a Jefferson Farfán ingresando y saliendo de su vivienda en horarios poco usuales. Las imágenes presentadas evidencian visitas nocturnas constantes del exfutbolista, quien, según contó la influencer, llegaba a su casa durante la noche y se retiraba al amanecer para evitar ser captado por los medios o por vecinos.

“Me visitaba por las noches porque me decía que podrían verlo”, comentó Darinka. Además, reveló que Farfán solía quedarse a dormir y se retiraba entre las 5:30 a.m. y 6 a.m. Esta rutina, según su testimonio, se repitió durante varios meses, pese a que él aseguraba públicamente no tener contacto frecuente con ella. Ramírez también mencionó que el exfutbolista estuvo presente desde que se enteró del embarazo y que inicialmente le prometió reconocer públicamente a su hija solo cuando cumpliera un año de edad.