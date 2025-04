Jefferson Farfán decidió romper su silencio y responder a las declaraciones de Darinka Ramírez, quien aseguró que el exjugador pasaba las noches en su casa hasta diciembre de 2024. Durante una entrevista telefónica con 'América hoy', el exfutbolista negó rotundamente esa versión y afirmó que fue su actual pareja, Xiomy Kanashiro, quien lo acompañó y apoyó durante esas fechas importantes en su vida familiar.

Farfán relató que el último contacto que tuvo con Darinka Ramírez fue el 12 de diciembre, día del cumpleaños de su hija, y que nuevamente la vio el 25 de diciembre. Afirmó que en ambas ocasiones fue Kanashiro quien estuvo a su lado. “No pensé que la señora (Darinka Ramírez) diría tremenda pachotada, de decir que en noviembre y diciembre dormía en su casa”, expresó indignado. Además, agregó que la bicicleta que entregó como regalo fue coordinada y comprada por Xiomy, y presentó pruebas.

Jefferson Farfán muestra chats y fotos

Durante el programa, Jefferson Farfán solicitó que se mostraran los chats de WhatsApp en los que Xiomy Kanashiro organizaba la compra del regalo para su hija. En la conversación se lee cómo ella sugiere la bicicleta y se encarga de todos los detalles logísticos. Posteriormente, la 'Foquita' mostró una fotografía fechada el 25 de diciembre, en la que aparece con el obsequio.

"La persona que estuvo de mi lado apoyándome fue Xiomy", recalcó. Luego añadió: “Lo de la foto fue el 25 de diciembre, esa coordinación la hizo Xiomy. Entonces, ¿cómo dice la señora que yo me quedé en su casa, si quien me recogió ese día y con quien llevé la bicicleta fue Xiomy?”. El exfutbolista indicó que los únicos encuentros recientes con Darinka Ramírez fueron los días mencionados y que no hubo ninguna pernoctación en su domicilio.

Jefferson Farfán responde por los S/15.000 que le dio a Xiomy Kanshiro

Durante su intervención en vivo, Jefferson Farfán aclaró los motivos del cuestionado depósito y se refirió directamente a las declaraciones de Darinka Ramírez en 'Magaly TV, la firme': “Lo que hizo la señora es una invasión a la privacidad. Yo fui a comprar con mi hija, dejé mi celular, y no sé cómo accedió a mi clave”, sostuvo. Respecto a los S/15.000, fue tajante: “Yo no le regalé a nadie el monto que estás diciendo, yo le presté a Xiomy ese dinero. Si a mí se me da la gana de regalarle un millón de dólares, lo hago. Yo trabajo y me saco la mugre. Pero simplemente le presté el dinero. Desde que la conozco, ella siempre ha trabajado, es una chica que ha salido desde abajo.”