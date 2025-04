En una emotiva entrevista con Magaly Medina en su programa 'Magaly TV, la firme', Darinka Ramírez rompió su silencio sobre un episodio de violencia que vivió con Jefferson Farfán, el exfutbolista de la selección peruana, de quien asegura "se levantó agresivo" tras un reclamo hecho. En este encuentro, la empresaria reveló detalles inquietantes sobre su relación con el deportista y las circunstancias que desencadenaron una denuncia de violencia psicológica.

El testimonio de Darinka Ramírez ha generado gran revuelo, pues además de contar sobre el incidente de agresión, también relató cómo el futbolista mostró desinterés por un grave accidente que involucró a su hija. Este testimonio pondría en evidencia el comportamiento del exjugador, quien se mostró indiferente ante situaciones que implicaban a su propia familia.

El tenso momento que vivió Darinka Ramírez y su hija con Jefferson Farfán

Según lo narrado por Darinka Ramírez en la entrevista, todo comenzó cuando Jefferson Farfán, junto a su primo, empezó a jugar con algunos juguetes en la casa. La empresaria, preocupada por la seguridad de su hija pequeña, le pidió al futbolista que tuviera más cuidado con los juguetes que podían poner en riesgo a la niña. Sin embargo, la reacción de la 'Foquita' fue completamente inesperada.

“Comenzó a jugar de manos con su primo, yo le reclamo que tenga respeto al área de la bebé y eso fue suficiente para que él se levante agresivamente, diciéndome ‘lárgate’ para reclamarme por el departamento, diciendo ‘tú no estás acostumbrada a vivir así’”, relató Darinka Ramírez.

Darinka Ramírez revela desinterés de Farfán tras accidente de su hija

Además de la violencia verbal, Darinka Ramírez también expuso cómo Jefferson Farfán mostró su indiferencia ante un grave accidente que sufrió su hija. La empresaria recordó el momento exacto en que su pequeña se cayó de la cama, lo que causó que se hincharan la nariz y la boca de la niña. Desesperada por la situación, la influencer intentó contactar a Farfán, quien se encontraba en ese entonces en otro lugar, pero la respuesta del futbolista la desconcertó.

“Mi hija se cayó de la cama, su nariz y su boca estuvieron superhinchadas. Yo me desesperé y mi audio fue llorando, él me contestó, era la una de la mañana, y me mandó a una farmacia de 24 horas”, contó Darinka Ramírez, dejando en evidencia la frialdad de Farfán ante el accidente de su hija.