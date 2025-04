A inicios de 2025, la relación entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán llegó a su fin tras un hallazgo que provocó una fuerte discusión. Según reveló Ramírez en una entrevista televisiva, descubrió un comprobante de transferencia bancaria por un monto de S/15.000, presuntamente enviado por el exjugador de la selección peruana a Xiomy Kanashiro, lo que marcó un antes y un después en su vínculo. Además, expresó que le contó lo sucedido a Doña Charo, madre del exseleccionado nacional.

La situación, que se mantuvo bajo perfil hasta ahora, salió a la luz en el programa de Magaly Medina, donde Darinka Ramírez, pareja de Jefferson Farfán hasta diciembre del 2024, contó con detalle el momento exacto en que la confianza se quebró. El testimonio fue respaldado con evidencias que podrían tener un peso legal si el caso escala a instancias judiciales.

Jefferson Farfán habría hecho transferencia de S/15.000 a Xiomy Kanashiro

Según declaraciones de la propia Darinka Ramírez a la periodista Magaly Medina, el distanciamiento con Farfán se produjo a mediados de enero de 2025, cuando el exfutbolista intentó quedarse en su domicilio. Durante esa visita, Ramírez encontró un voucher con una transferencia bancaria de quince mil soles a nombre de Xiomy Kanashiro, figura conocida en el entorno social de Lima.

"Él me llama a las 8 de la noche y llega aproximadamente a las 10:30 p.m. Mi hija estaba dormida, lo escuchó, se levantó y le pidió un chupetín. Se fueron a comprar a la tienda, dejó el celular, yo estaba en el mueble, estaba el celular al lado, vibra, atinó a ponerlo a un lado y vi un depósito de S/15.000 a Xiomy Kanashiro", expresó Darinka Ramírez en el programa de Magaly Medina.

"No se lo reclamé, me guardé esa foto como prueba por si en algún momento me lo quiere negar, porque él me decía que nunca iba a oficializar a nadie", acotó Darinka, tras afirmar que le sorprendió que Farfán y Xiomy Kanashiro 'griten su amor' hace solo unas semanas.