Darinka Ramírez expondrá a Jefferson Farfán en una entrevista exclusiva con Magaly Medina este lunes 14 de abril. La modelo, madre de la última hija del exfutbolista, reveló que mantenía relaciones con él mientras eran padres. “Me visitaba en las noches y teníamos intimidad”, aseguró la influencer de 26 años a la conductora de ATV.

De esta manera, Darinka desmentiría la versión de Jefferson Farfán, quien, en su extenso comunicado, defendiéndose de las acusaciones de violencia psicológica modelo, aseguró que no dormía con la madre de su hija en su casa. Además, advirtió que la demandaría si no presentaba pruebas de sus declaraciones.

Darinka Ramírez lanza fuertes revelaciones contra Farfán en entrevista con Magaly Medina

En conversación con Magaly Medina, y según se escucha en el adelanto que lanzó la ‘Urraca’, Darinka Ramírez relató el episodio que la llevó a denunciar a Jefferson Farfán por violencia psicológica. “Comenzó a jugarse de manos con su primo, y yo le pedí que tuviera respeto en el área donde estaba la bebé. Eso fue suficiente para que se levantara agresivo y me gritara ‘¡Lárgate!’. Me empezó a reclamar por el departamento, diciéndome: ‘Tú no estás acostumbrada a vivir así’”, contó la modelo con el rostro serio.

Además, recordó un momento angustiante que vivió cuando su hija sufrió un accidente doméstico. “Mi hija se cayó de la cama y se hizo una herida en la boca, se le hinchó. Me desesperé y lo llamé llorando a las 2 de la mañana. Me contestó, pero solo me mandó a una farmacia de 24 horas. Ni siquiera quiso verla”, declaró conmovida.

Jefferson Farfán responde a las revelaciones íntimas de Darinka Ramírez

A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, Jefferson Farfán salió con todo a desmentir las declaraciones de Darinka Ramírez, quien lo denunció por presunta violencia familiar. El exfutbolista no solo negó rotundamente varias de las afirmaciones de la joven madre, sino que también dejó claro que tomará acciones legales si no se presentan pruebas que respalden lo dicho ante el Poder Judicial.

Farfán fue directo al rechazar que haya dormido con Darinka hasta diciembre de 2024. “Esa afirmación es completamente falsa”, afirmó tajante. Además, aseguró que su historia con ella no comenzó en 2020, como se ha mencionado. “La conocí en 2022, cuando ya vivía en Lima. Que lo pruebe”, sentenció el también conductor del programa ‘Enfocados’.