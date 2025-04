Jefferson Farfán vuelve a estar en el ojo público luego de que Darinka Ramírez, madre de su hija menor, ofreciera una reveladora entrevista en el programa 'Magaly TV, la firme'. La joven expuso los motivos detrás de la denuncia por violencia psicológica que interpuso contra el exfutbolista y mostró conversaciones privadas en las que Farfán le habría regalado S/18.000 para emprender un negocio, cifra que, según ella, ahora le estarían reclamando tras el conflicto.

Durante la entrevista, Darinka Ramírez afirmó que Jefferson Farfán la visitaba hasta diciembre de 2024 en el departamento que él le alquilaba. Sin embargo, reveló que este fue entregado sin amoblar, por lo que ella tuvo que asumir todos los gastos: “El departamento estaba vacío, yo compré todo lo de la cocina, los muebles, todo para tener comodidad con mi hija”, declaró. Incluso mostró un mensaje donde le reclama al exjugador: “¿Qué esperas, que toda la vida esté comiendo en la cama?”

Jefferson Farfán le regaló S/18.000 a Darinka Ramírez

Ramírez explicó que la situación se agravó tras una fuerte discusión, donde Jefferson Farfán habría dicho frases hirientes como: “Yo puedo comprarle 1000 juguetes a mi hija” y “No te salió la jugada”, insinuando que el embarazo fue una decisión unilateral. Darinka remarcó que lo único que J ha comprado hasta la fecha es un televisor y un carrito a control remoto para su hija.

Luego Magaly Medina le preguntó sobre un depósito de S/18.000. Darinka explicó: “Yo le pedí que me preste el dinero para poder emprender con mi negocio, pero él me indica que, como yo soy buena madre y tenía el deseo de emprender, me lo iba a regalar”. Sin embargo, tras la denuncia, la situación dio un giro inesperado: “Cuando hablo con su prima, después de la denuncia, le estaba pidiendo S/600 para que se haga cargo de un gasto de la clínica de mi hija, y me dijo: 'Pero Jefferson te ha prestado S/18.000 y dice que cuándo se lo vas a devolver'”. Según Darinka, “A raíz de la denuncia, ya quiso cobrármelo”.

Además, la joven mostró capturas de pantalla de los chats con Jefferson Farfán, donde él la felicita por ser una buena madre y le asegura que no tenía que preocuparse por devolver el dinero. Sin embargo, el reclamo por parte de la familia de Farfán surgió solo después de la denuncia por violencia psicológica, la cual sigue su curso hasta el momento.