El esperado estreno del programa 'Esta noche' de América TV se llenó de emoción cuando Pamela López se reencontró con Marisol. Este tenso momento no fue fácil, ya que Marisol había expuesto públicamente una serie de chats privados entre ella y Christian Cueva, el aún esposo de Pamela. La cantante de cumbia había revelado estos mensajes en el programa 'Amor y fuego', donde los intercambios mostraban a Cueva enviando mensajes cariñosos a Marisol. Sin embargo, la situación dio un giro cuando el futbolista peruano cambió su actitud y amenazó con exponer más conversaciones.

Durante el encuentro, Marisol admitió haber tenido conversaciones privadas con Cueva, pero insistió en que nunca hubo un affaire, reafirmando que su relación con él fue siempre de amistad. No obstante, estas afirmaciones no fueron bien recibidas por Pamela López, quien la confrontó con dureza, dejando en claro que no creía en la versión de Marisol. "Un amigo no te escribe de esa manera", señaló López, cuestionando la naturaleza de la relación entre la cantante y el futbolista.

¿Qué sucedió en la boda de Brunella Horna, según Pamela López?

Pamela López explicó que sus sospechas sobre la relación entre Marisol y Christian Cueva comenzaron a crecer cuando, después de un "problema" personal con su pareja, descubrió conversaciones borradas entre Marisol y el futbolista. "Esas conversaciones borradas me despertaron una inquietud, una duda, y le pregunté '¿por qué borraste la conversación?'. Obviamente, el cobarde se limpió y echó la culpa a Marisol", explicó Pamela.

Esto la llevó a estar más alerta durante la boda de Brunella Horna y Richard Acuña, donde intentó captar detalles que confirmaran sus sospechas. "Fuimos, y lo cuento con total honestidad: durante toda la boda me dediqué a hacer contacto visual con Marisol. La observé todo el concierto desde que se subió. No sé si recuerdas, pero conmigo no hiciste contacto visual. Estábamos en la mitad del escenario bailando y tú estabas cantando. Lo invitaste a subir, y yo los observaba todo el tiempo. Quería ver algo, por más que le buscaba la mirada. Quería saber qué grado de confianza tenían, porque hasta ese día él (Christian Cueva) no me aceptaba que ya la conocía.", confesó Pamela.

Pamela López confrontó a Marisol por chats con Christian Cueva

En otro momento de la entrevista, la cantante de cumbia admitió haber tenido conversaciones "subidas de tono" con Christian Cueva, sin embargo, descartó que hayan tenido un affaire y reiteró que siempre primó la amistad entre ambos. Estos comentarios no fueron bien tomados por la actual pareja de Paul Michael, quien la confrontó y le señaló que, para ella, el popular 'Aladino' nunca tuvo la intención de una amistad.

"Me queda claro que no han tenido ninguna relación y como tú lo dices y lo afirmas, no han llegado a otro nivel. Sin embargo, a mí me sorprendió muchísimo cuando expusiste esas conversaciones, no tenía ni idea del calibre de conversación que ustedes manejaban. Seguramente no solo a ti, si no a muchas chicas les escribía de la misma manera. No creo que eso haya sido una amistad, porque un amigo no te escribe de esa manera", aseguró Pamela López.