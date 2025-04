Este sábado 5 de abril, Marisol fue la invitada especial en ‘Esta noche’, el nuevo programa de entrevistas de Ernesto Pimentel. El estreno del espacio generó gran expectación debido al tan esperado reencuentro entre 'La Faraona' y Pamela López, quienes se encontraron tras el escándalo con Christian Cueva.

Durante la entrevista, Marisol aprovechó para hacer un mea culpa, reconociendo que no debió permitir ciertas actitudes de un hombre casado. Pamela López, por su parte, fue directa y le expresó que no estaba de acuerdo con ese tipo de comportamiento, ya que los amigos no deberían hablarse de esa manera. Aunque su actitud frente a las cámaras fue cordial, un video difundido luego del programa mostró un tenso momento entre ambas durante un corte comercial.

El incómodo momento entre Pamela López y Marisol

En el reciente episodio de ‘Esta noche’, Pamela López y Marisol se juntaron y finalmente aclararon las controversias sobre Christian Cueva, quien había hecho propuestas inapropiadas hacia la cantante. Por su parte, 'La Faraona' negó cualquier relación sentimental con el esposo de López. “Se lo puedo decir en su cara: nunca nos vimos en una casa, en un hotel... Mi error fue permitir las palabras cariñosas. Quizá en los chats se pueden ver algunas frases subidas de tono, pero jamás hubo un affaire”, afirmó la cantante, negando tajantemente un 'affaire' con el futbolista.

Si bien Pamela López expresó que creía en las palabras de Marisol, señaló que no se retractaría de sus declaraciones previas, en las que insinuaba una relación más allá de la amistad entre la cantante y el futbolista. La conversación terminó con un gesto de reconciliación, un tierno abrazo entre las dos, posiblemente haciendo una tregua tras haberse enviado cartas notariales.

Sin embargo, fuera de las cámaras, el ambiente parecía ser algo distinto. La cuenta oficial del programa compartió imágenes durante uno de los cortes comerciales, ambas parecían tener una intensa conversación sin darse cuenta de que estaban siendo grabadas. Llamó mucho la atención que Marisol tenía tapado el micrófono para evitar que se oyera la conversación. Al parecer, 'La Faraona' intentaba explicarle algo a Pamela López con gestos efusivos, señalándose a sí misma mientras la animadora solo atinaba a observarla. Aunque se desconoce el tema exacto de su conversación, se especula que podría haber sido sobre Christian Cueva.

Pamela López encaró a Marisol sobre su vínculo con Cueva

En uno de los momentos más intensos de la entrevista en 'Esta noche', Marisol admitió haber tenido "conversaciones subidas de tono" con el futbolista, pero dejó claro que nunca existió un affaire. Sin embargo, Pamela López no dudó en confrontar a la cantante, expresando que las interacciones de Christian Cueva con Marisol no fueron un acto de amistad.

"Me queda claro que no han tenido ninguna relación y como tú lo dices y lo afirmas, no han llegado a otro nivel. Sin embargo, a mí me sorprendió muchísimo cuando expusiste esas conversaciones, no tenía ni idea del calibre de conversación que ustedes manejaban. Seguramente no solo a ti, sino a muchas chicas les escribía de la misma manera. No creo que eso haya sido una amistad, porque un amigo no te escribe de esa manera", afirmó Pamela López, dejando en evidencia su desconfianza hacia la naturaleza de la relación entre ambos.