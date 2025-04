Tras las impactantes declaraciones de Pamela López en 'El valor de la verdad', donde afirmó que existía un supuesto romance entre su aún esposo Christian Cueva y la cantante de cumbia Marisol, la situación dio un giro inesperado. Pamela reveló que Marisol le habría confirmado que ambos tuvieron un affaire, algo que 'La Faraona' negó rotundamente, afirmando que su relación con Cueva nunca pasó de una amistad. Además, tras el lanzamiento de una canción de Marisol junto a Pamela, el futbolista habría empezado a amenazarla con exponer su vínculo.

La controversia tomó un nuevo rumbo el 4 de abril, durante la emisión de 'Amor y fuego', cuando se reveló que Marisol había enviado una carta notarial a Pamela López, exigiendo que se rectificara públicamente por las acusaciones vertidas en los medios. En la carta, Marisol refutó las declaraciones de la esposa de 'Aladino', expresando: “Afirmó que yo fui la que le había confesado a usted que tuve un ‘affaire’ con su expareja Christian Cueva, lo cual es una mentira”.

Marisol acusa a Pamela López de dañar su reputación

En la carta notarial, Marisol también expresó que las acusaciones de Pamela López habían dañado su honor, ya que, según ella, las comunicaciones entre ambas fueron distorsionadas y expuestas públicamente con la intención de involucrarla en el escándalo. “Se encarga de difundir de forma injuriosa las comunicaciones que hemos tenido, incluso grabando una llamada que tuvimos, exponiéndola ante el público para que se den malas interpretaciones y se mansille mi honor (...) Llamándome, 'paño de lágrimas' de su expareja a nivel nacional, siendo así evidente que su intención no es otra que involucrarme en todo este show para afectar mi imagen”, señaló la cantante.

Por otro lado, Marisol negó rotundamente que hubiera tenido algo más que una amistad con 'Aladino', a pesar de los chats expuestos. “Usted afirma que su expareja Christian Cueva me ‘afanó’, lo cual es completamente falso. Como he mencionado en varias ocasiones, el señor Christian Cueva y yo solo teníamos un vínculo amical. Sin embargo, usted insiste en que él me ‘afanó’, involucrándome como una posible amante”, expresó.

La respuesta de la abogada de Pamela López

Al ser consultada por los reporteros de 'Amor y fuego' sobre si responderían a la carta notarial de Marisol de la misma forma que lo hicieron con la carta de Pamela Franco, la abogada de Pamela López, Rosario Sasieta, dejó abierta la posibilidad de una respuesta: “Estamos cocinando todavía”, lo que sugiere que están preparando una contestación a las acusaciones de la cumbiambera.