Janet Barboza, conductora de 'América hoy', decidió romper el silencio respecto a una conversación privada que sostuvo con Pamela López el año pasado, en la que se abordaron detalles sensibles sobre el futbolista Christian Cueva. La reciente participación de la aún esposa de 'Aladino' en 'El valor de la verdad', donde una de las preguntas mencionaba que Barboza le habría contado sobre un presunto embarazo de Pamela Franco, ha llevado a la 'Rulitos' a dar su versión de los hechos.

En la reciente edición de 'América hoy', Janet Barboza explicó cómo fue la conversación con Pamela López, asegurando que fue la primera persona a quien López contactó para hablar sobre los problemas con Cueva. La conductora detalló cómo, a través de una amiga en común, se produjo la charla, en la que la influencer hizo confesiones sobre las relaciones del futbolista y otras figuras del espectáculo.

¿Qué sucedió en la reunión de Janet Barboza y Pamela López?

Janet Barboza recordó que, meses atrás, Pamela López acudió a ella para hablar sobre los rumores que envolvían a Christian Cueva y Pamela Franco. Según la conductora, la conversación se dio en un ambiente de confianza, lo que les permitió intercambiar información. "El año pasado yo hablé con Pamela López, la primera persona que llama para hablar acerca de su problema con Cueva fui yo, a través de una amiga en común", comentó Janet.

La conductora añadió que, durante esa charla, Pamela López también le dio detalles sobre el affaire que 'Aladino' habría tenido con la expareja de Jefferson Farfán. "Pamela López me confiesa que ella tenía conversaciones subidas de tono entre Melissa Klug y Christian Cueva (...) Yo le dije a Melissa Klug: 'No te metas en líos, hay conversaciones, capturas' sin embargo, Melissa no escucho y envió la carta notarial", señaló Barboza, revelando una nueva capa de complejidad en esta polémica situación.

¿Janet Barboza tomará acciones legales contra Pamela López?

La polémica aumentó cuando Pamela López mencionó el nombre de Janet Barboza en 'El valor de la verdad', en un contexto que involucraba a Pamela Franco, la actual pareja de Cueva. Durante el programa, López reveló que Barboza le había contado sobre una presunta pérdida de un bebé que, según ella, habría sufrido la cumbiambera, lo que despertó la curiosidad de los seguidores de Barboza, quienes se preguntaron si la conductora tomaría acciones legales por ser mencionada sin su consentimiento. A esto, Janet respondió en una historia en su Instagram: "¡Claro que no! Ella está contando su verdad y espero que eso la ayude a sanar".