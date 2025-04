Este sábado 5 de marzo se estrenó 'Humor recargado', el nuevo programa cómico de Panamericana TV, junto a figuras emblemáticas de los shows de comedia más icónicos de los 2000. Uno de los nombres más destacados es el de Sara Manrique, quien ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática tras la última edición de 'El valor de la verdad', donde Melissa Klug aseguró que Christian Cueva le habría contado que Pamela López le fue infiel con 'Tenchy' Ugaz, cuando este estaba casado con Manrique.

En este contexto, 'Humor recargado' aprovechó la coyuntura para hacer un sketch que parodiaba 'El valor de la verdad', y sentó a Sara Manrique en el sillón rojo para que ella misma hiciera sus confesiones. En este espacio, la actriz no dudó en hacer referencia a su exesposo y abordar, con humor, las situaciones que han marcado su vida personal y profesional.

Sara Manrique participó en parodia de 'El valor de la verdad'

Sara Manrique fue parte del sketch de 'El temor de la verdad', donde fue entrevistada por Óscar Gayoso, quien imitó a Beto Ortiz y le lanzó preguntas de lo más intrigantes. A pesar de que no se abordaron directamente temas sobre su expareja 'Tenchy' Ugaz, sí hubo una pregunta que llamó la atención, relacionada con 'Fenchy' y Waldir, probablemente en referencia al futbolista Waldir Sáenz, con quien se rumoreaba que había tenido un romance en los años 90.

En uno de los momentos más curiosos de la entrevista, Gayoso le preguntó: "Sara Manrique, ¿es verdad que en una emergencia, salvarías a Waldir y no a Fenchy?". La participante se mostró muy preocupada y pensó mucho antes de responder: "Sí".

La respuesta fue considerada verdad y la actriz explicó los motivos de su decisión. "La verdad que sí, lo salvaría a él, más amistad, más años. Lo salvaría a él porque tenemos más afinidad", manifestó Manrique. Cabe resaltar que la humorista negó rotundamente en otras entrevistas haber tenido un romance con el futbolista de Alianza Lima, señalando que solo mantenía una amistad con su familia.

'Tenchy' Ugaz negó haber sido infiel con Pamela López

Tras las declaraciones de Melissa Klug en 'El valor de la verdad', Karla Tarazona reveló que le preguntó directamente a Sara Manrique si 'Tenchy' Ugaz le había sido infiel durante su relación. “Me respondió, solamente con un sí y no me desarrolló la pregunta”, contó la conductora en vivo, dejando entrever que la actriz prefirió no dar más detalles al respecto.

Por su parte, 'Tenchy' Ugaz rompió su silencio en una entrevista telefónica con el programa 'La noche habla', donde negó tajantemente cualquier vínculo sentimental con Pamela López. “Primero aclarar que con la señora Pamela López aún mantengo la amistad, siempre la he visto con su esposo que es Christian en eventos deportivos y siempre hubo respeto", aseguró el exfutbolista.

Además, sostuvo que si hubiera existido algún malentendido, este se habría aclarado en su momento. “Si a mí me hubieran tenido que contar algo, lo hubieran hecho en su momento”, declaró con firmeza. Al ser consultado sobre cuándo conoció a Pamela López, precisó: “Desde antes que esté con Cueva y con un compañero de equipo... Yo conocí a Pamela por 2005-2006 y yo todavía no estaba con la señora Sara”.