Marisol y Pamela López se vieron finalmente las caras en el programa ‘Esta noche’, conducido por la Chola Chabuca. Sin embargo, días antes, la llamada ‘Faraona de la cumbia’ le envió una carta notarial a la aún esposa de Christian Cueva, quien había asegurado en ‘El valor de la verdad’ que la cantante tuvo un vínculo más que amical con el futbolista y que ella misma se lo confesó.

Estas declaraciones generaron el fastidio de la intérprete de ‘La escobita’, quien se vio obligada a tomar acciones legales, exigiéndole a López que se retracte. “Es mentira, mancilla mi honor y buena reputación”, se lee en una parte del documento. No obstante, pese a tener a Marisol frente a ella y a la aparente intención de resolver el conflicto, Pamela López decidió no retractarse.

Pamela López no se retractó ante Marisol, pese al pedido de la Chola Chabuca

Durante el desarrollo del programa, la Chola Chabuca abordó el tema de la carta notarial que Marisol envió a Pamela López. Por ello, la conductora le preguntó directamente si pensaba retractarse en ese momento, ya que López había afirmado que creía en las palabras de ‘la Faraona’, quien negó haber tenido un affaire con Christian Cueva. “Yo ese tema legal prefiero no tocarlo, ya fue respondido hoy. Los abogados se están encargando de eso”, respondió Pamela López, mientras Marisol la miraba con seriedad.

No obstante, la Chola Chabuca insistió: “Pero tú entiendes la magnitud. Si consideras que ella no ha tenido un affaire y me dices que no, ¿qué diría esta carta?”, cuestionó la presentadora. Ante esto, la animadora de eventos volvió a negarse a entrar en detalles. “Prefiero no hablar del tema legal, Cholita. Es un tema delicado y lo verán mis abogados”, finalizó Pamela.

Marisol le dice a Pamela López que no tuvo affaire con Christian Cueva

Con total seguridad, Marisol se paró frente a Pamela López en el programa ‘Esta noche’ y le negó rotundamente haber tenido un romance con Christian Cueva. ‘La Faraona de la cumbia’ no se guardó nada y fue clara: “Te lo puedo decir en la cara: nunca nos vimos en una casa, en un hotel... jamás hubo un affaire”.

Eso sí, la cantante también reconoció que hubo un exceso de confianza y que quizá el tono de las conversaciones no fue el más adecuado. “Mi error fue permitir palabras cariñosas. Tal vez en los chats se puedan ver frases subidas de tono, pero no pasó nada más”, confesó ante las cámaras a lo que Pamela López aseguró creer en su versión.