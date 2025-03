El futbolista Christian Cueva rompió su silencio y arremetió contra Brunella Horna, a quien acusó de haber filtrado información sobre su matrimonio con Pamela López a la conductora Janet Barboza. Durante una entrevista en el programa digital 'Doble sentido', conducido por su actual pareja, Pamela Franco, el jugador expresó su molestia por la difusión de información sin pruebas y sin corroboración previa.

Por su parte, Pamela Franco también se pronunció en contra de Barboza y negó rotundamente las declaraciones que hizo en 'El valor de la verdad', donde se habló de un supuesto aborto que habría sufrido de Cueva. La cantante aseguró que esas afirmaciones eran completamente falsas y exigió que se presenten pruebas.

Christian Cueva señala a Brunella Horna por supuesta filtración

Durante su intervención en 'Doble sentido', Christian Cueva no dudó en mencionar a Brunella Horna como una de las personas que habría llevado información sobre su matrimonio con Pamela López a Janet Barboza. "Ya lo mencionó en su momento que fue el papá de su hija, ¿ok? Y la otra persona es Brunella Horna, que sabe perfectamente ella y no me va a dejar mentir, a su esposo Richard lo conozco hace muchos años. Teníamos un vínculo", expresó el futbolista.

Además, Cueva criticó la falta de investigación por parte de algunos medios de comunicación. "En todo trabajo hay que trabajar, hay que investigar. ¿Por qué para dar una información no trabajas, no indagas?", cuestionó, mostrando su indignación.

Pamela Franco desmiente rumores sobre su relación con Cueva

En la misma entrevista, Pamela Franco rechazó las declaraciones de Janet Barboza sobre su vida privada. "La señora ha dicho que (Christian Cueva) me ha comprado una casa, que le contaron que me dio un carro. Que me lo demuestre", afirmó tajantemente.

Asimismo, Franco lamentó que su imagen se vea afectada por especulaciones sin fundamento. "Me molesta porque hay mucha gente que lo ha visto y se han quedado con eso", expresó, dejando claro que no permitirá que su vida sea expuesta con información falsa.