Pamela López y Marisol se vieron las caras por primera vez luego de que se revelaran los picantes chats que la intérprete de ‘Gitana’ mantuvo con el futbolista Christian Cueva. El encuentro ocurrió en el programa ‘Esta noche’ de América TV, conducido por la Chola Chabuca, quien fue la encargada de reunirlas. La conversación culminó con un emotivo abrazo entre ambas.

Durante el diálogo, Pamela López expresó su sorpresa por el contenido de los chats difundidos en ‘Amor y fuego’, en los que se veía a la cantante enviando mensajes cariñosos a su aún esposo. “El padre de mis hijos siempre me ocultó sus amistades, nunca me dijo que conocía a Marisol”, comentó la trujillana.

Marisol le aclara a Pamela López que no tuvo un romance con Christian Cueva

Con firmeza, Marisol le aseguró a Pamela López que nunca mantuvo un romance o ‘affaire’ con su esposo. Sin embargo, reconoció que cometió un error al no establecer límites en la forma en que se comunicaban. “Se lo puedo decir en su cara: nunca nos vimos en una casa, en un hotel (...) Mi error fue permitir las palabras cariñosas (...) Quizá en los chats se pueden ver algunas frases subidas de tono, pero jamás hubo un affaire”, afirmó la Faraona de la cumbia.

Tras esa declaración, Pamela López manifestó que creía en las palabras de Marisol, aunque aclaró que, por el momento, no piensa retractarse de sus declaraciones previas, en las que insinuó un vínculo sentimental entre la cantante y Christian Cueva.

Pamela López y Marisol se dan abrazo emotivo

Al finalizar el programa, ambas se fundieron en un cálido abrazo que pareció marcar el fin de sus diferencias. Marisol le reiteró su apoyo como mujer y madre, mientras que Pamela manifestó estar dispuesta a colaborar nuevamente con la artista en la grabación de un videoclip.

“A mí ella me parece una persona súper. Hemos conversado de muchas cosas y siempre le he dado mi apoyo, y siempre seguirá recibiéndolo (...) Yo no me voy a distanciar. Aquí estoy para poder apoyarla como madre y como mujer”, concluyó Marisol.