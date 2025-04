En el estreno del nuevo programa de América TV, 'Esta noche', Pamela López se reencontró con Marisol luego de que la 'Faraona de la cumbia' expusiera los chats privados que ella mantuvo con el aún esposo de López. Sin embargo, la ahora animadora de eventos la confrontó y le recalcó que no creía en la amistad que tenía con Christian Cueva, ya que "un amigo no te escribe de esa manera".

Cabe precisar que hace unos días, en 'Amor y fuego', Marisol expuso una serie de conversaciones que mantuvo a lo largo de estos años con Christian Cueva. En los mensajes que ambos intercambiaron, 'Aladino' le expresaba todo su afecto a la cantante de cumbia con mensajes cariñosos, sin embargo, con el pasar del tiempo, el futbolista peruano cambió radicalmente y la amenazó con exponer todas sus conversaciones.

Pamela López y Marisol frente a frente en programa de 'La Chola Chabuca'

En el sorpresivo encuentro que sostuvo Marisol y Pamela López en el programa 'Esta noche', la cantante de cumbia admitió haber tenido conversaciones "subidas de tono" con Christian Cueva, sin embargo, descartó que hayan tenido un affaire y reiteró que siempre primó la amistad entre ambos. Estos comentarios no fueron bien tomados por la actual pareja de Paul Michael, quien la confrontó y le señaló que, para ella, el popular 'Aladino' nunca tuvo la intención de una amistad.

"Me queda claro que no han tenido ninguna relación y como tú lo dices y lo afirmas, no han llegado a otro nivel. Sin embargo, a mí me sorprendió muchísimo cuando expusiste esas conversaciones, no tenía ni idea del calibre de conversación que ustedes manejaban. Seguramente no solo a ti, si no a muchas chicas les escribía de la misma manera. No creo que eso haya sido una amistad, porque un amigo no te escribe de esa manera", aseguró Pamela López.

"Tú (Marisol) me dices ahorita 'no quiero hablar mal de él (Cueva)'. Sí, claro, no hay necesidad de hablar mal de él, pero tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Él tuvo otras intenciones, quizás se pudo bloquear y dejar ahí, creo que no era tu amigo, definitivamente. Después de todo lo que sucedió, no creo", acotó López.