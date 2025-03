Este domingo 30 de marzo, Melissa Klug asistió a ‘El valor de la verdad’ y detalló que Christian Cueva se casó con Pamela López luego que se enteró de que Pamela Franco estaba embarazada. Sin embargo, esta revelación ha traído la atención de varios usuarios en redes sociales, quiénes indican que las fechas no coincidirían.

Melissa Klug reveló que, antes de contraer matrimonio, Christian Cueva se enteró de que Pamela Franco estaba esperando un hijo de Christian Domínguez. Esta situación habría influido en su decisión de establecer una relación formal con Pamela López. Asimismo, afirmó que el deportista le confesó que su esposa lo amenazaba con arruinar su carrera si no aceptaba casarse.

¿Las fechas no coinciden?

Después de que Melissa Klug revelara la verdadera razón por la que Christian Cueva se casó con Pamela López, varios usuarios comenzaron a recordar la fecha de su boda, ya que aparentemente el futbolista solo contrajo nupcias al enterarse de su embarazo de Pamela Franco.

“Él me contó que se casaba con la López porque se había enterado que Pamela Franco iba a tener un hijo con Christian Domínguez y él se sentía que ya la había perdido. Además que tenía una presión por parte de ella (Pamela López)”, reveló la empresaria en ‘El valor de la verdad’.

Sin embargo, se sabe que Christian Cueva se casó con Pamela López en diciembre del 2019, mientras que Pamela Franco recién anunció que estaba embarazada en octubre del 2020, según los archivos que hay en las redes sociales.

Publicación del embarazo de Pamela Franco en octubre del 2020. Foto: Instagram

El tiktoker Ric la Torre en sus redes sociales dio a conocer esta particular incongruencia de fechas, al escribir lo siguiente en su plataforma X: “Christian Cueva y Pamela López se casaron en diciembre del 2019. Pamela Franco y Dominguez anuncian embarazo en octubre del 2020. ¿Cómo es que se casó cuando se enteró? Todo muy raro”.

Pamela López habría chantajeado a Christian Cueva

Por otro lado, Melissa Klug en ‘El valor de la verdad’ confesó que Christian Cueva se sentía presionado por Pamela López para casarse, ya que la trujillana aparentemente iba a dar a conocer sus infidelidades.

“Ella cuenta acá que: ‘Cuando me iba a casar le digo a él que me muestre todo y me encuentro 30 mujeres’, pero él me dice que ella lo chantajeaba con eso, que si no se casaba, ella iba a destruir su carrera futbolística, que iba a salir en la prensa y así lo chantajeaba”, detalló Melissa Klug.