Melissa Klug afirma que Jesús Barco no es el amor de su vida: "Lo hemos conversado"

En una reciente edición de 'El Valor de la Verdad', Melissa Klug sorprendió al hablar abiertamente sobre su relación con el futbolista Jesús Barco. Al ser consultada sobre si él era el amor de su vida, su respuesta fue contundente y dejó en claro su postura sobre el tema.

"Yo tengo los amores de mi vida, y eso lo he conversado mucho con él, y él me dice: 'Nosotros no somos el amor de nuestras vidas'", confesó Klug, dejando entrever que, aunque mantiene una relación estable con Barco, ambos son conscientes de que no se consideran el gran amor el uno del otro.