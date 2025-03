En la reciente edición de 'El valor de la verdad', Melissa Klug reveló que mantenía una estrecha amistad con Christian Cueva, al punto de compartir confidencias personales. Según contó, el futbolista le habría hablado abiertamente sobre su complicada y tóxica relación con Pamela López, así como sobre su interés sentimental por la cantante Pamela Franco.

Durante la entrevista, la empresaria también confesó que fue ella quien le informó a Cueva sobre el inicio del romance entre Pamela Franco y Christian Domínguez, noticia que el jugador recibió con sorpresa.

Melissa Klug revela cómo le contó sobre el romance de Pamela Franco y Domínguez

Melissa Klug contó que se enteró del supuesto romance entre Pamela Franco y Christian Domínguez mientras trabajaba en el programa 'Trapitos al aire', donde compartía conducción con Karla Tarazona. Según relató, fue la locutora de radio quien le dio el dato de que Pamela ya estaría saliendo con el líder de la Gran Orquesta Internacional.

“Me acuerdo que le escribo y le digo ‘oye, tengo un chisme’ … le digo me han contado que Pamela Franco está con Christian Domínguez”, relató Melissa, recordando cómo le comunicó la información a Christian Cueva. Ante esta revelación, el futbolista habría reaccionado sorprendido e incrédulo: “Imposible, (te apuesto) lo que quieras porque ella me ama solamente a mí”, según la versión de Klug.

Asimismo, detalló que Christian Cueva terminó la llamada molesto. Sin embargo, al poco tiempo, el jugador cambió su versión e intentó minimizar lo ocurrido: “Después me dice: ‘No, yo ya sabía. ¿Tú te crees que no me voy a enterar? Yo me entero de todo lo que hace ella’”, habría afirmado el futbolista de Cienciano.

Christian Cueva se habría casado con Pamela López al enterarse de que Pamela Franco estaba embarazada

Melissa Klug reveló que, según Christian Cueva, su matrimonio con Pamela López no fue una decisión completamente voluntaria, sino el resultado de una fuerte presión emocional. Además, el futbolista habría estado afectado por la noticia del embarazo de Pamela Franco con Christian Domínguez.

"Él me contó que se casaba con la López porque se había enterado que Pamela Franco iba a tener un hijo con Christian Domínguez y él se sentía que ya la había perdido. Además que tenía una presión por parte de ella (Pamela López)", expresó Klug durante su participación en el programa de Beto Ortiz.

Asimismo, Melissa Klug aseguró que Christian Cueva le habría confesado haber sido víctima de chantaje por parte de Pamela López, quien lo habría amenazado con dañar su imagen pública si no accedía.

"Ella cuenta acá que 'Cuando me iba a casar le digo a él que me muestre todo y me encuentro 30 mujeres', pero él me dice que ella lo chantajeaba con eso, que si no se casaba, ella iba a destruir su carrera futbolística, que iba a salir en la prensa y así lo chantajeaba (...)", relató Klug, indicando que el futbolista sintió que no tenía otra salida.