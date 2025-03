Las recientes declaraciones de Melissa Klug en 'El valor de la verdad' han generado gran controversia en el ámbito del espectáculo. La empresaria reveló que Christian Cueva le habría confesado que su esposa, Pamela López, le fue infiel con varios futbolistas. Según su versión, ambos habrían mantenido una relación tóxica durante varios años.

Tras la emisión del programa, las redes sociales se llenaron de reacciones y comentarios sobre estas revelaciones. Aunque Pamela Franco no ha emitido ningún pronunciamiento, su mejor amiga Vanessa Pumarica no dudó en compartir en sus redes un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia Pamela López, lo que encendió aún más la polémica.

Vanessa Pumarica envía fuerte indirecta tras 'El valor de la verdad'

Luego de que Melissa Klug expusiera en 'El valor de la verdad' que Pamela López supuestamente habría sido infiel a Christian Cueva en varias ocasiones, Vanessa Pumarica no tardó en reaccionar en sus redes sociales. A través de una historia de Instagram, compartió un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta: “Por fin alguien dijo la verdad que todos sabíamos”. La frase generó una ola de comentarios, ya que Pumarica ha criticado públicamente a Pamela López en varias oportunidades, especialmente para defender a su amiga Pamela Franco.

Pero eso no fue todo. Pumarica también reposteó una historia en la que el entrenador de Christian Cueva sugería que ella podría ser la próxima invitada del sillón rojo. Ante esto, respondió con una polémica advertencia: “Temblarían los mineros trujillanos”. Cabe recordar que, durante su participación en el programa, Pamela López reveló que dejó a un empresario minero de Trujillo para iniciar su relación con Christian Cueva, lo que hizo que muchos interpretaran el comentario de Vanessa como una clara alusión a la esposa del futbolista.

Amiga de Pamela Franco compartió mensaje tras 'EVDLV'. Foto: difusión

¿Vanessa Pumarica se sentará en el sillón rojo? Foto: difusión

Pamela López le habría sido infiel a Christian Cueva con 'Tenchy' Ugaz, según Melissa Klug

El domingo 30 de marzo, Melissa Klug sorprendió al revelar en 'El valor de la verdad' que fue el propio Christian Cueva quien le confesó que su esposa, Pamela López, le habría sido infiel con el exfutbolista 'Tenchy' Ugaz, quien en ese entonces aún estaba casado con Sara Manrique. Durante su relato, Klug señaló que el jugador habría intentado confrontar a Pamela con la esposa de Ugaz para comprobar la supuesta traición.

"Esto pasó hace mucho tiempo cuando Tenchy Ugaz estaba casado con Sara Manrique y Cueva estaba con la López. Es más, me cuenta que en un cumpleaños, esto te puede responder con toda la sinceridad y te puede dar más detalles Sara Manrique, si quieres podemos hacer un 'El valor de la verdad' en Trujillo para saber cuántas damnificadas hay", comentó Klug.

Respecto a cómo Cueva se enteró de la presunta infidelidad, la empresaria dio más detalles: "Él me dice que habían estado en una reunión, él conocía a Sara Manrique porque era la esposa de este jugador (Tenchy Ugaz) que estaba en todo su apogeo en Trujillo y él todavía no figuraba tanto como él. Me dice: 'Hemos estado en un cumpleaños y me la encuentro a Sara, la agarro de la mano y le digo: 'Pamela, te presento a mi amiga Sara Manrique ¿La conoces?'. Y dice que ella nunca la pudo ver a los ojos".