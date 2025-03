La cuarta edición de la nueva temporada de 'El valor de la verdad' 2025 'arrasó' con la esperada participación de Melissa Klug, quien volvió al sillón rojo para revelar impactantes detalles de su vida personal. Durante su intervención, la empresaria se refirió a sus vínculos con figuras mediáticas como Abel Lobatón y Jefferson Farfán, a quien criticó por su rol como padre. La 'Blanca de Chucuito' también buscó limpiar su imagen tras las recientes declaraciones de Pamela López, esposa de Christian Cueva, quien la vinculó sentimentalmente con el futbolista.

No obstante, la emisión del domingo 30 de marzo no solo captó la atención por sus revelaciones, sino también por la controversia que estalló en redes sociales. Usuarios en TikTok cuestionaron la autenticidad de las pruebas presentadas por Klug, lo que avivó las sospechas sobre el formato del programa. En medio de esta ola de críticas, Rodrigo González no se quedó callado y lanzó una grave acusación contra 'EVDLV', asegurando que el programa recurre a estrategias fraudulentas y que el supuesto detector de mentiras no sigue los protocolos establecidos.

Rodrigo González arremete contra 'El valor de la verdad'

Tras la emisión del controversial episodio protagonizado por Melissa Klug, el conductor Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, no dudó en expresar su rechazo hacia 'El valor de la verdad'. A través de sus redes sociales, el presentador cuestionó duramente la credibilidad del formato y acusó al programa de manipular la producción para favorecer a ciertos invitados.

Rodrigo González. Foto: Captura 'X'

“A ese ‘detector de mentiras’ ya le detectamos las mentiras de su producción que queda previamente cómo lavarle la cara a sus invitados a cambio de resucitar ese programa que ningún canal lo quiso tener”, escribió de forma contundente.

Asimismo, González señaló que el formato ha sido descartado en otros países por su falta de fiabilidad, y sostuvo que 'EVDLV' recurre a un “poligrafista colombiano” que no cumple con los protocolos establecidos para este tipo de evaluaciones. “Ese formato está desaparecido de todos los países donde se emitía porque está comprobado el fraude. Aquí apelan a un ‘poligrafista colombiano’ que burla todos los protocolos establecidos”, añadió el conductor, generando una nueva ola de reacciones entre los usuarios, quienes ya venían cuestionando la veracidad del contenido mostrado durante el episodio de Melissa Klug.