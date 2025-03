Pamela López ha generado gran revuelo en redes sociales tras lanzar una contundente respuesta a Melissa Klug, luego de que esta última hiciera polémicas revelaciones en el programa 'El valor de la verdad', emitido el último pasado 30 de marzo. La aún esposa del futbolista Christian Cueva no se quedó callada ante las declaraciones de la popular 'Blanca de Chucuito' y recurrió a su cuenta de Instagram para defenderse públicamente.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el explosivo mensaje de Pamela López, que incluía frases como "¡Ubíquese por piedad!", fue eliminado pocas horas después de ser publicado. "¿Fan? Jajaja, ¿copiar tu ropa, maquillaje, carteras? ¡Dios mío! 'La casa de la comedia' ya tiene un integrante más”, agregó. Este hecho no pasó desapercibido por los usuarios, quienes ya habían capturado la respuesta, desatando una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales sobre el trasfondo del enfrentamiento entre ambas figuras mediáticas.

Pamela López arremete contra Melissa Klug por confesiones en 'El valor de la verdad'

Luego de que Melissa Klug ofreciera impactantes declaraciones en el programa 'El valor de la verdad', donde aseguró que Pamela López había intentado imitarla e incluso la consideraba una figura a seguir, la esposa de Christian Cueva no tardó en reaccionar de forma tajante. En la entrevista emitida el 30 de marzo, la 'Blanca de Chucuito' afirmó que, según palabras del propio futbolista, la ahora animadora de eventos era una fiel seguidora suya en redes sociales, al punto de inspirarse en su estilo.

“Él (Christian) me contaba que su mujer, en ese entonces, era una fan mía que me seguía en redes sociales y que cuando se tomaban fotos, muchos le decían 'te pareces a Melissa', y ella decía: 'Sí, ya me lo han dicho'”, expresó Klug, asegurando que Pamela admiraba su maquillaje, bolsos y forma de vestir.

Ante esto, la también influencer continuó con una crítica más dura, dejando en claro que no reconoce ningún tipo de vínculo con Melissa: “Señora, ¡ubíquese por piedad! Recuerde que usted no existía en mi vida por nada, usted era una NN en mi casa, imposible nombrarla porque, repito, él jamás aceptó conocerla hasta los chats. No siga porque la 'sábana de 1000 hilos' la tengo guardad. ¿Alguien le cree? Jajaja”, concluyó, acompañando el texto con un emoji de mentiroso. Horas más tarde, Pamela optó por borrar sus publicaciones, pero los usuarios ya habían registrado el explosivo contenido.