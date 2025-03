En una reciente edición de 'El valor de la verdad', Melissa Klug hizo impactantes revelaciones sobre la relación de Christian Cueva y su aún esposa, Pamela López. Según Klug, el futbolista le confesó que su matrimonio con López no fue por amor, sino por sentirse presionado y porque ya había perdido la oportunidad de estar con Pamela Franco.

La empresaria detalló que, antes de casarse, Cueva descubrió que Franco estaba embarazada de Christian Domínguez, lo que lo habría llevado a tomar la decisión de formalizar su relación con López. Además, aseguró que el deportista le confesó que su esposa lo chantajeaba con destruir su carrera si no accedía a casarse.

Christian Cueva se casó presionado por Pamela López

Melissa Klug afirmó que Christian Cueva le contó que su matrimonio con Pamela López fue producto de una fuerte presión y del impacto de enterarse que Pamela Franco esperaba un hijo con Christian Domínguez. "Él me contó que se casaba con la López porque se había enterado que Pamela Franco iba a tener un hijo con Christian Domínguez y él se sentía que ya la había perdido. Además que tenía una presión por parte de ella (Pamela López)", reveló Klug en el programa de Beto Ortiz.

Además, según la empresaria, Cueva le habría confesado que López lo chantajeaba con exponerlo públicamente si no aceptaba el matrimonio. "Ella cuenta acá que 'Cuando me iba a casar le digo a él que me muestre todo y me encuentro 30 mujeres', pero él me dice que ella lo chantajeaba con eso, que si no se casaba, ella iba a destruir su carrera futbolística, que iba a salir en la prensa y así lo chantajeaba (...)", agregó Klug, señalando que el jugador habría sentido que no tenía otra opción.