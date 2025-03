Este domingo 30 de marzo, Melissa Klug sorprendió con sus revelaciones durante su participación en 'El valor de la verdad'. En una de las preguntas del programa, la empresaria afirmó que fue Karla Tarazona quien le contó que Pamela Franco había comenzado un romance con Christian Domínguez. Según detalló, esta conversación habría ocurrido en 2018, cuando ambas trabajaban juntas en el programa 'Trapitos al aire'.

Sin embargo, Karla Tarazona no tardó en pronunciarse y respondió que Melissa estaría confundiendo las fechas. "Las fechas no coinciden y no fue así", sentenció la conductora. De esta manera, puso en duda la versión de Klug, generando una nueva controversia en torno al testimonio presentado en el sillón rojo.

Karla Tarazona desmiente versión de Melissa Klug en 'El valor de la verdad'

Este lunes 31 de marzo, durante la más reciente edición del programa 'Préndete', Karla Tarazona se mostró visiblemente incómoda al referirse a las declaraciones de Melissa Klug en 'El valor de la verdad', donde fue involucrada. “Cuando uno va a contar algo, cuenta las cosas como son. Quiero pensar que de repente por los años las personas confunden la fecha”, expresó Tarazona al inicio de su descargo en vivo.

Según lo que afirmó Melissa Klug, fue Karla quien le contó sobre el inicio del romance entre Pamela Franco y Christian Domínguez cuando ambas trabajaban juntas en 'Trapitos al aire' en 2018. Sin embargo, Tarazona desmintió esta versión y aseguró que la conversación se dio en realidad un año después, a fines de 2019. “Cuando ella me llama y me pregunta si eran ciertos los rumores, le digo déjame averiguarte, voy y le pregunto directamente al señor (Christian Domínguez). A lo que él me dice ‘sí, es verdad’. Yo la llamo a Melissa y le digo que sí. Ella me dice ‘¿Estás segura?, pero ¿estás segura?’ y me contó otras cosas que no vienen al caso. Yo le digo apuesta que vas a ganar, cuéntale. Por eso yo le cuento esto, porque ella me preguntó en su momento. El año 2018 no tiene nada que ver con el 2019”, afirmó.

Además, Karla Tarazona precisó que nunca llamó a Melissa Klug para contarle sobre el romance entre Pamela Franco y Christian Domínguez por iniciativa propia, y que tampoco tenía conocimiento de un supuesto affaire entre Pamela Franco y Christian Cueva. “Yo no sabía antes del 2019 sus entripados con la otra persona. Si yo no conozco a una persona, ¿cómo te voy a llamar a decirle cuéntale?”, agregó, dejando claro que no tenía ninguna relación con Cueva. Finalmente, remarcó: “Los años no coinciden y no fue así. Asumo que la habrán mandado a preguntar para cerciorarse de algo”.

Christian Cueva se habría casado porque Pamela Franco estaba embarazada de Christian Domínguez

En una de las preguntas que respondió durante su participación en 'El valor de la verdad', Melissa Klug afirmó que Christian Cueva le confesó que se iba a casar con Pamela López por obligación. Además, señaló que el futbolista se sentía emocionalmente afectado tras enterarse de que Pamela Franco estaba esperando un hijo con Christian Domínguez.

"Él me contó que se casaba con la López porque se había enterado que Pamela Franco iba a tener un hijo con Christian Domínguez y él se sentía que ya la había perdido. Además que tenía una presión por parte de ella (Pamela López)", comentó la empresaria en el programa.