En la primera edición de 'El valor de la verdad', Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, hizo impactantes declaraciones sobre su relación con el futbolista, involucrando directamente a Pamela Franco. Entre las preguntas que respondió con un "sí" estuvieron acusaciones sobre encuentros con 'Aladino' cuando aún estaba casado, dinero que le habría transferido e incluso un supuesto embarazo interrumpido.

Ante estas revelaciones, Pamela Franco declaró a Expreso que se mantiene tranquila y no piensa entrar en polémicas, aunque no descartó tomar acciones legales contra Pamela López. "Estoy acostumbrada a que hablen cualquier cosa de mí. Si la gente quiere comer ese plato repetido, es su problema, no el mío", afirmó.

Pamela Franco evalúa tomar acciones legales

La cantante dejó en claro que, aunque evita darle importancia a las declaraciones de Pamela López, no descarta una demanda. "En su debido momento, veré lo que hago con todas las cosas que han dicho ahí. No quiero hacer más comentarios", señaló con firmeza.

Cuando se le preguntó si Christian Cueva también tomaría medidas legales, respondió que es un asunto que solo su pareja puede decidir: "No lo sé, ya él verá si hace lo que le corresponde".

Pamela Franco le responde a Janet Barboza

Por otro lado, durante su participación en el podcast 'Doble sentido', Pamela Franco enfrentó a Janet Barboza luego de que Pamela López revelara que la conductora de 'América hoy' le confesó que la cumbiambera habría perdido un hijo de Christian Cueva. "La señora Janet ha dicho tantas cosas. Ha dicho que Cueva me ha comprado una casa, quiero que me demuestre que me compré una casa. Que me demuestre algo", enfatizó.

Franco también expresó su indignación por la manera en la que se presentó la supuesta noticia. "Decir algo tan delicado en televisión nacional y basarse en un 'me lo contaron' no es justo", cuestionó la expareja de Christian Domínguez.