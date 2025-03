El escándalo en torno a Christian Domínguez sigue dando de qué hablar. Tras las declaraciones de Pamela López en 'El valor de la verdad', en las que lo señaló como un "informante", Pamela Franco rompió su silencio y pidió públicamente a su expareja que aclarara su papel en la controversia. La cantante de cumbia negó que su relación con Domínguez estuviera en crisis antes del "ampay del auto rana" y aseguró que estuvo con él hasta el día en que se difundieron las imágenes.

En su programa de YouTube 'Doble sentido', Franco fue enfática en exigirle a Domínguez que diera la cara y explicara lo sucedido. "Él debería salir y tenerlos bien puestos, porque yo no soy una enamorada más en su vida", manifestó con molestia.

¿Qué dijo Christian Domínguez tras las declaraciones de Pamela Franco?

Ante el pedido público de Pamela Franco, Christian Domínguez no tardó en responder. Durante una entrevista, el cantante de cumbia rechazó la afirmación de su expareja y aseguró que siempre ha actuado con firmeza en sus decisiones. "Yo siempre los he tenido bien puestos, como dice. Creo que se está equivocando de persona. Yo hice todo lo que tenía que hacer", declaró.

Sin embargo, Domínguez no dio mayores detalles sobre su rol en la polémica que lo involucra con Pamela López. Además, el 10 de marzo, durante la emisión de su programa, el líder de La Gran Orquesta Internacional dejó claro que no pensaba pronunciarse sobre las revelaciones en 'El valor de la verdad', ya que no le parecía correcto hablar sobre la madre de su hija.

Pamela Franco arremetió contra Christian Domínguez

Molesta por la situación, Pamela Franco expresó que esperaba un cierre diferente para su relación con Christian Domínguez y que le hubiera gustado recibir explicaciones directamente de él. "Me hubiese gustado que para cerrar me diga ‘hice esto, esto y esto’. Jamás le fallé en la relación", comentó en su podcast.

Por otro lado, la cantante aclaró los rumores que circulaban sobre el estado de su relación antes de su ruptura y aseguró que, hasta el día del ampay, su romance con el cumbiambero era estable. "Él dijo que yo estaba mal desde octubre, totalmente mentira. Yo estaba bien con él hasta el momento en que vimos juntos el ampay", afirmó.