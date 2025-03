En medio de la controversia generada por las revelaciones de Pamela López en el programa 'El valor de la verdad', la conductora de 'América hoy' no se quedó callada. La aún esposa de Christian Cueva, quien ahora se luce como animadora de eventos, sorprendió a todos al mencionar en su participación en el 'sillón rojo' que Janet Barboza le habría contado que Pamela Franco, la actual pareja del futbolista peruano, habría perdido un hijo de él. Ante estas declaraciones, la periodista no solo aclaró su postura, sino que también dejó en claro que tiene pruebas de lo que dice.

A través del programa 'América hoy', la 'Rulitos' aseguró que no teme a las acusaciones y que siempre respalda sus palabras con evidencia. "Me siento viral, todo el mundo habla de mí. Muy bien. Yo soy una de las personas que apechuga", indicó la 'Reina de las movidas'.

Janet Barboza asegura tener pruebas contra Pamela Franco

Ante las recientes acusaciones de Pamela Franco, Janet Barboza fue clara y directa. La popular 'Rulitos' no dudó en responder a la pregunta que muchos se hacían sobre la veracidad de sus comentarios. Según contó, tiene en su poder pruebas que respaldan cada palabra que ha dicho, asegurando que no tiene nada que esconder y que si alguien le atribuye algo falso, ella tiene la evidencia necesaria.

"Usted no va a encontrar una persona hipócrita ni mentirosa, ni que se esconde cuando las papas queman. Cuando las papas queman y si usted está involucrado, uno tiene que dar la cara. Yo todo lo que hablo tengo ahí guardadas capturas en mi teléfono. Solo diré eso", indicó Janet Barboza visiblemente molesta.

¿Qué le había dicho Pamela Franco a Janet Barboza?

Una de las afirmaciones que más molestó a Pamela Franco fue la difundida por Janet Barboza, quien sugirió en televisión nacional que la cantante habría perdido un hijo de Christian Cueva. Ante esta declaración, Franco exigió pruebas y dejó entrever que la fuente de dicha versión podría ser su expareja, Christian Domínguez.

Visiblemente molesta, Pamela Franco arremetió contra Janet Barboza y cuestionó la difusión de información sin respaldo en los medios de comunicación. Durante su intervención en un programa de YouTube, la exintegrante de Puro Sentimiento dejó claro que tales afirmaciones son completamente falsas.

"La señora Janet ha dicho tantas cosas. Ha dicho que Cueva me ha comprado una casa, quiero que me demuestre que me compré una casa. Que me demuestre algo", subrayó. Además, Franco expresó su indignación por la forma en que la conductora de América Hoy presentó la supuesta noticia: "Decir algo tan delicado en televisión nacional y basarse en un 'me lo contaron' no es justo".