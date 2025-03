Pamela Franco ha vuelto al centro de la polémica tras la última edición de 'El valor de la verdad', donde Pamela López reveló detalles sobre su relación con Christian Cueva. En su testimonio, la influencer aseguró que el futbolista no solo le fue infiel con la cumbiambera, sino que además se expresaba de manera despectiva sobre ella.

Tras estas declaraciones, Franco reapareció en un evento musical en Trujillo, donde se presentó ante su público. Durante su show, la cantante interpretó uno de sus temas más conocidos, pero lo que llamó la atención no fue su repertorio, sino un gesto y un mensaje que ha sido interpretado como una respuesta a la controversia desatada en el programa de Beto Ortiz.

Pamela Franco canta con indirectas en su concierto en Trujillo

La actual pareja de Christian Cueva subió al escenario alrededor de la 1 de la madrugada para ofrecer su show, horas después de que las declaraciones de Pamela López causaran revuelo en redes sociales. En medio de su presentación, la cantante interpretó 'Dile la verdad', una de sus canciones más populares.

"Ahora lo vamos a cantar con más fuerza, a ver si se escucha en todos lados. (...) pero ya todo cambió", expresó la artista en su animación antes de iniciar la canción. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando, al interpretar la frase "Ay, no puedo más. Cuando amo, a mí me pagan con traición", Franco formó la letra ‘C’ con sus manos, lo que generó especulaciones sobre una posible indirecta a Christian Cueva.

Minutos después, Pamela Franco volvió a sorprender al hacer una pausa en su presentación para lanzar un comentario que rápidamente se viralizó. En un video compartido en redes, se puede escuchar cómo la cantante dice: "Y aunque me critique, que mire y que aplauda. Así es, sapa", en aparente referencia a las declaraciones de Pamela López.

El mensaje ha causado gran revuelo, ya que muchos consideran que Franco decidió responder a la polémica de manera indirecta, sin mencionar directamente a López. Hasta el momento, la cantante no ha dado declaraciones oficiales sobre las afirmaciones hechas en 'El valor de la verdad'.