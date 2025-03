La expareja de Christian Cueva, Pamela López, dejó en claro su postura al manifestar que no permitirá que sus hijos tengan contacto con Pamela Franco. Según sus declaraciones, la relación entre Cueva y Franco se inició mientras ella aún estaba unida legalmente al futbolista, por lo que fue un amorío clandestino.

En la tercera pregunta de ‘El valor de la verdad’, Beto Ortiz le consultó: “¿Dejarías que tus hijos se relacionen con Pamela Franco?”, a lo que Pamela López respondió con un rotundo “no”. De esta manera, la trujillana ha dejado en claro que no confía en Christian Cueva y su nueva relación con la cantante de cumbia.

Pamela López explica por qué no quiere a Pamela Franco cerca de sus hijos

Este domingo 9 de marzo, Pamela López fue la primera invitada de ‘El valor de la verdad’, donde le consultaron varias preguntas relacionadas con Christian Cueva. En una de ellas, Beto Ortiz le cuestionó si dejaría que Pamela Franco se acerque a sus hijos, a lo que la trujillana negó rotundamente esta posibilidad.

Según lo que explicó Pamela López, la cantante Pamela Franco entró a la vida de Christian Cueva sin respetar que él estuviera casado.

“Creo que ella no llegó a la vida del padre de mis hijos de la manera correcta. Creo que hubiese sido distinto si se acababa la relación, todo bien, y al día siguiente empezaba otra. Pero ella fue su amante”, afirmó la trujillana.

Pamela López y su contundente misil a Pamela Franco

Asimismo, Pamela López detalló que Pamela Franco estuvo informada de que Christian Cueva estaba casado y era consciente de esta situación; incluso, la cantante mantuvo un romance clandestino con el jugador cuando López estaba embarazada.

“Ella sabía que era la amante. Ella no era una niña a la que le inventaban cosas o que la engañaban; ella sabía perfectamente que él estaba casado y que tenía una familia, y yo estaba gestando a mi hijo de 6 (años) y luego a mi hija de 5 (años). Ha habido mucho sufrimiento, por miles de motivos; especialmente por mis hijos, no consideraría eso (que Franco se acerque a los menores). Ha habido mucho dolor, no consideraría que convivan con ella”, concluyó sobre el tema.