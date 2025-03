Luego de sus polémicas declaraciones en ‘El valor de la verdad’, Pamela López volvió a aparecer en televisión nacional para el estreno del programa ‘La noche habla’, donde reveló otros detalles de cómo fue su relación con Christian Cueva y la primera vez que vio a Melissa Klug en persona cuando coincidieron en una fiesta. “Me pareció raro porque no me la presentó”, detalló la trujillana.

Según las declaraciones de Pamela López en ‘El valor de la verdad’, Christian Cueva tuvo un amorío con Melissa Klug hace años, a pesar de que la empresaria ha negado esto en su momento, cuando incluso le mandó una carta notarial a López para que se rectifique.

PUEDES VER: Pamela López revela que Marisol le confesó que estuvo con Christian Cueva a solas en un departamento

¿Christian Cueva escondía algo?

Este lunes 10 de marzo, Pamela López fue la invitada del programa ‘La noche habla’, donde compartió una anécdota sorprendente. La trujillana recordó el momento en que presenció a Melissa Klug y Christian Cueva juntos en 2019, durante una celebración de cumpleaños de un jugador de la selección nacional, mientras ella se encontraba en estado de gestación.

“Hubo una vez en 2019, en un cumpleaños de un seleccionado peruano, al cual fuimos invitados. Yo estaba embarazada y ella también era invitada; llegó tarde. Recuerdo que ella pasa de frente y la quedé mirando porque ella salía en la tele, sabía quién era”, señaló la animadora inicialmente.

En esa misma línea, Pamela López recordó que Christian Cueva desapareció por unos minutos y eso la hizo sospechar.

“El padre de mis hijos se desaparece, me dice: ‘Voy al baño’. Pero se demoró y me tocó ir a buscarlo porque yo ya me quería ir, entonces uno luego ata cabos. Recuerdo que empecé a buscar en el baño, no estaba y luego lo encontré a él en el grupo de ella”, agregó.

PUEDES VER: Christian Cueva se pronuncia tras buscar minimizar a la hija mayor de Pamela López

¿Qué pasó luego cuando Pamela López lo encontró?

De acuerdo con las declaraciones de Pamela López, Christian Cueva se puso nervioso cuando notó que lo había encontrado en el grupo de Melissa Klug.

“Él me mira y se asusta, rápidamente regresa y le digo: ‘¿qué hacías ahí, por qué demoraste tanto?’. Me metió un floro. Me pareció raro porque no me la presentó, porque normalmente hacía eso, me presentaba a todas las personas que conocía”, finalizó sobre su anécdota.