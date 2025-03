La participación de Pamela López en 'El valor de la verdad' generó gran expectación. La esposa de Christian Cueva decidió hablar sobre su vida con el futbolista, revelando episodios de infidelidad, conflictos y secretos que mantenían en vilo a la opinión pública. Durante la emisión, respondió 20 preguntas que comprometían la imagen del deportista, pero optó por no responder la número 21, dejando a todos con la incertidumbre de qué más podía ocultar.

Días después, en el programa La Noche Habla, conducido por Ric La Torre, Laura Spoya y Tilsa Lozano, López despejó las dudas sobre aquella pregunta final. Además, se filtraron otras interrogantes que no fueron emitidas en televisión, las cuales revelaban detalles aún más comprometedores sobre las relaciones extramaritales de Cueva.

¿Cueva negó su romance con Rosángela Espinoza a Pamela López?

Uno de los temas más polémicos abordados en el polígrafo de 'El valor de la verdad' fue la supuesta relación entre Christian Cueva y Rosángela Espinoza. Pamela López confirmó que el futbolista negó tajantemente cualquier vínculo sentimental con la modelo y ex chica reality, pero la evidencia parecía contradecirlo.

“Recuerdo que estábamos viviendo en Brasil y ella estaba en estos programas de competencia. La fastidiaban a ella con cosas sobre Christian y yo no entendía por qué tanto. Y él (Christian Cueva) decía que era solo porque le había enviado un video saludo. Me dijo: ‘tú sabes como es el morbo allá en Perú, yo a ella no la conozco’. Así fue por muchos años. Recién me confesó que llegó a cenar con ella en un restaurante de carnes en el 2024, cuando le puse la condición de que me confesara todo. Ahí recién me dijo que la conoció, que quiso dársela de la pendej* y que la invitó a cenar”, reveló López.

Durante la emisión del programa, al ser interrogada sobre este tema, respondió con un rotundo “sí” cuando le preguntaron si Cueva había negado su romance con Espinoza, y el polígrafo validó su afirmación.

¿Qué preguntas no respondió Pamela López en El Valor de la Verdad?

Antes de la grabación del programa, Pamela López respondió 60 preguntas que fueron analizadas con un polígrafo. Sin embargo, la producción de ‘El Valor de la Verdad’ seleccionó únicamente 21 para los seis niveles del cuestionario, dejando el resto fuera de la emisión. No obstante, el programa La Noche Habla decidió revelar algunas de las interrogantes que no fueron transmitidas en vivo, generando gran expectativa y controversia en la audiencia.

Una de las preguntas más impactantes fue si Alexandra Méndez, conocida como “La Chama”, había aceptado ir a un departamento con Christian Cueva. Pamela López confirmó que sí, y el polígrafo ratificó su respuesta. Según su testimonio, el futbolista organizó una reunión en casa de un familiar y, tras varias horas de convivencia, comenzó a coquetear con la modelo venezolana.

Otra pregunta que no se emitió en la televisión fue si Marisol le confesó a Pamela López haber estado con Christian Cueva en un departamento. La esposa del futbolista afirmó que la cantante le contó que habían compartido una reunión donde él la invitó a viajar y la intentó conquistar con viajes, pero que ella aseguró haberse dado su lugar.

“No tengo la más mínima idea cuándo empezó ni cuándo terminó este afanamiento, pero pienso que ellos se distanciaron el día del cumpleaños de Marisol porque yo asistí y nos tomamos una foto juntas. Ella lo publicó en sus redes e, inmediatamente, él postea una foto con Tony Rosado. Ahí creo que empieza el roce”, detalló.

Todas las preguntas que contestó Pamela López en 'El Valor de la Verdad'

