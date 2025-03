Pamela Franco rompió su silencio y desmintió las supuestas declaraciones de Christian Domínguez sobre el fin de su relación. En su podcast 'Doble Sentido', la cantante aseguró que su romance con el lider de La gran Orquesta Internacional se mantuvo estable hasta el día en que se enteró del ampay que expuso la infidelidad del cumbiambero. Con esto, la cantante confrontó la versión del padre de su hija, quien habría afirmado que su relación se encontraba en crisis desde octubre de 2023.

La polémica se desató luego de que Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, revelara en 'El valor de la verdad' que Christian Domínguez fue su confidente y le aseguró que su relación con Pamela Franco ya estaba deteriorada antes del escándalo. Sin embargo, la exintegrante de Alma Bella negó rotundamente estas afirmaciones y pidió a su expareja que salga a aclarar la verdad.

¿Qué dijó Pamela Franco al negar las afirmaciones de Christian Domínguez?

Durante su programa en YouTube, Pamela Franco se mostró indignada con las declaraciones que apuntaban a una crisis previa al fin de su relación con Christian Domínguez. La cantante aseguró que hasta el día del ampay, su relación con el cumbiambero era estable. "Él dijo que yo estaba mal desde octubre, totalmente mentira. Yo estaba bien con él hasta el momento en que vimos juntos el ampay", afirmó.

El ampay en cuestión se transmitió en el programa de Magaly Medina el 29 de enero de 2024. En las imágenes, se ve a Christian Domínguez en una situación comprometedora con otra mujer dentro de una camioneta. Este episodio fue el detonante para que Pamela Franco pusiera fin a su relación con el cantante.

La cumbiambera también hizo un llamado público a su expareja, exigiéndole que aclare informaciones falsas que han circulado en torno a su relación. "Debería él salir también y tenerlos 'bien puestos', porque yo no soy una enamorada más en su vida. Él sabe todo lo que hemos vivido durante la relación y cómo me he portado como mujer con él. No me merezco que haya hecho lo que hizo", expresó.

Además, la cantante confesó su decepción ante la actitud de Christian Domínguez y aseguró que esperaba una despedida más honesta. "Domínguez, yo no me esperé esto. Me hubiese gustado que para cerrar (la relación) me digas 'hice esto, esto, esto'. Jamás le fallé en la relación", agregó.