El romance entre Macarena Vélez y Juan Ichazo sigue dando de qué hablar. Según la conductora Gigi Mitre, el exfutbolista argentino ya estaría conviviendo con la exchica reality, a pesar de que solo llevarían un mes saliendo. La especulación surgió luego de que la 'Nena' Cubillas, expareja de Ichazo, revelara en 'Amor y fuego' que él no tiene una dirección fija, lo que estaría complicando el proceso de conciliación y divorcio entre ambos.

"Necesito notificarte para hacer una conciliación y no me puede dar una dirección. Estaba viviendo en Punta Hermosa, pero ahora no me da una dirección para terminar con esto", declaró Cubillas en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

Juan Ichazo no tiene dirección fija

Durante la entrevista en 'Amor y fuego', Johana Cubillas explicó que necesita la dirección de Juan Ichazo para avanzar con el trámite de divorcio y establecer la conciliación por sus hijos. Sin embargo, el argentino no le ha proporcionado una ubicación, lo que despertó sospechas en los conductores del programa.

"De repente estoy especulando mal, pero yo creo que el 'Nene' ya vive con Macarena. ¿Por qué no le da una dirección si quiere divorciarse? La vez pasada lo vimos llegar con sus cosas, el 'Nene' está con cama adentro (...) De pareja de baile, a convivir", opinó Gigi Mitre.

La 'Nena' Cubillas coincidió con esta teoría y agregó que, si Ichazo no tiene nada que ocultar, debería proporcionar una dirección para proceder con la conciliación.

'Nena' Cubillas acusa a Juan Ichazo de no cumplir con pensión

Otra revelación fue que Juan Ichazo no ha cumplido con el pago de la pensión mínima acordada para sus dos hijos. Según Johana Cubillas, ambos pactaron una manutención de S/1.250 soles, pero hasta el momento el argentino solo ha depositado menos de S/300.

Además, la hija del 'Nene' Cubillas afirmó que, cuando se mudaron de Argentina a Perú, vendieron sus pertenencias e Ichazo se quedó con ese dinero. "Él se ha quedado con la plata de todo lo que vendimos y su trabajo lo puede hacer en cualquier parte del mundo", expresó.

Finalmente, Cubillas señaló que no le interesa si Ichazo ya convive con Macarena Vélez, pero insistió en que necesita una dirección para continuar con el proceso legal.