La ‘Nena’ Cubillas tras exponer las razones del fin de su matrimonio con Juan Ichazo, utilizó sus redes sociales para demostrar que él sí puede estar cerca de sus hijos, a pesar que el joven anteriormente había mencionado que ella no le permitía ver a los menores.

En una previa entrevista con ‘Amor y fuego’, Juan Ichazo mencionó que estaba decepcionado de la actitud de su expareja la ‘Nena’ Cubillas, detallando que la mala relación como padres que llevarían: “Dijo que no quise ir a ver a mis hijos y yo quise ver a mis hijos y no me lo permitió”.

Johana Cubillas sale a defenderse

Este sábado 8 de marzo, la ‘Nena’ Cubillas salió a pronunciarse en sus historias de Instagram tras las polémicas declaraciones de su expareja Juan Ichazo, luego que él confesara que la influencer no lo dejaba ver a sus hijos. Sin embargo, Johana desmintió totalmente esta declaración e incluso mostró que el joven sí ve a los menores.

“Bueno, como me cansé de las mentiras que se dicen sobre mí, sobre todo porque me ponen como ‘mala mamá’, como que no dejo que que Juan vea a mis hijos. Y él mismo dijo: ‘Cada vez que yo subo cosas con su nueva novia, ella no me deja ver a los chicos’. Vamos a desmentirlo, porque a mí no me gusta la mentira”, señaló al inicio.

Johana Cubillas comparte video de Juan Ichazo y sus hijos

En esa misma línea, la ‘Nena’ Cubillas evidenció como Juan Ichazo compartía tiempo de calidad con los dos hijos que tienen en común, desmintiendo lo dicho anteriormente por su expareja en un programa de espectáculos.

“¿Ven? Por eso no hablen sin saber. Entonces, yo soy la ardida que cuida a sus hijos desde que nos separamos, para que él salga todos los sábados y viernes en la noche. Osea yo no he tenido la posibilidad de salir nunca porque yo siempre tengo que estar con mis hijos. ¿Ven? O si fuera ardida estaría haciéndole escándalo. Me quedo tranquilita cuidando a los chicos porque amo a mis hijos obviamente son mi prioridad”, añadió al respecto.