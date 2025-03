El conflicto entre Johana Cubillas y Juan Ichazo sigue en el ojo público. La hija del exfutbolista Teófilo Cubillas expuso nuevos mensajes de WhatsApp en los que el argentino, quien ha sido vinculado sentimentalmente con Macarena Vélez, habría expresado su intención de declararse en quiebra para no asumir la manutención de sus hijos. La revelación se produjo en la última emisión de 'Magaly TV, la firme', donde la 'Urraca' aconsejó a Cubillas tomar acciones legales.

Los mensajes surgen en medio de una disputa mediática que ha escalado en las últimas semanas, luego de que Ichazo filtrara conversaciones privadas en las que su expareja lo insultaba y presuntamente le prohibía ver a sus hijos. En respuesta, la 'Nena' Cubillas decidió presentar pruebas que demostrarían que el argentino no quería asumir su responsabilidad económica.

'Nena' Cubillas expone chats sobre la pensión de sus hijos con Juan Ichazo

Durante la transmisión de 'Magaly TV, la firme', Johana Cubillas mostró mensajes de WhatsApp en los que Juan Ichazo aseguraba que no podía seguir cubriendo los gastos de sus hijos y que tenía la intención de declararse insolvente.

"Mensualmente, por el seguro de los chicos sería S/647, S/327 cada uno", escribió Cubillas en la conversación. A lo que Ichazo respondió: "No puedo pagar eso. Me voy a declarar en quiebra la próxima semana. Voy a entrar en Infocorp y dar de baja mi RUC, etc."

Ante la insistencia de su aún esposa, el saliente de Macarena Vélez fue más tajante: "Me voy a declarar insolvente. No tengo plata, me estás tirando la deuda, no tengo trabajo."

Magaly Medina aconseja a Johana Cubillas

Tras la difusión de los chats, Magaly Medina le sugirió a Johana Cubillas acudir a un centro de conciliación y asesorarse con un abogado para evitar que Ichazo evada sus responsabilidades.

"Deberías poner todo eso en un papel (el acuerdo) en un lugar de conciliación. Asesórate bien con un abogado, porque si vas sola, es capaz de convencerte de que tú le pases una mensualidad a él", recomendó la conductora.

Cubillas aseguró que estos mensajes fueron intercambiados hace una semana y que ya ha conversado con Ichazo sobre el tema. Sin embargo, la polémica sigue generando debate en los medios de espectáculos, especialmente por la filtración de conversaciones privadas que exponen la tensa relación entre la expareja.