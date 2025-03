Juan Ichazo, ex pareja de ‘Nena’ Cubillas, se encuentra en el centro de la controversia tras la difusión de un video de Macarena Vélez en estado de ebriedad. En respuesta al material, Cubillas expresó que este afectaba negativamente la reputación de su aún esposo, especialmente en su rol como coach de salud, ya que se espera que él promueva un estilo de vida saludable.

Este jueves 6 de marzo, un reportero de 'Magaly Tv, la firme' contactó al argentino para preguntarle sobre su estilo de vida y la situación con Macarena Vélez. Frente a los cuestionamientos, Ichazo no dudó en defender a su saliente, asegurando que no es habitual que la exchica reality consuma alcohol cada fin de semana.

Juan Ichazo defiende su relación con Macarena Vélez

Juan Ichazo fue interrogado por un reportero de 'Magaly Tv, la firme' sobre por qué, siendo coach de salud, frecuenta lugares como el Sur Chico, donde recientemente fue visto cargando en brazos a Macarena Vélez, quien se encontraba inconsciente después de haber bebido en exceso.

En respuesta, el argentino aseguró que se considera una persona saludable y que no consume bebidas alcohólicas en las fiestas. Además, agregó que no estaría involucrado con Macarena Vélez si ella bebiera de manera constante todas las semanas. “Yo soy una persona sana, yo no estaría con ella si tomara todos los fines de semana o estuviera tomando toda la semana, no tomo alcohol, no me drogo, soy una persona sana”, comentó el exfutbolista.

Sin embargo, la respuesta de Juan Ichazo fue aún más sorprendente cuando le cuestionaron si realmente era saludable amanecer en un ambiente rodeado de cigarro y alcohol. “Ver el amanecer es importante para resetear todos los relojes de tu cuerpo, es una de las cosas mejores que puedes ver en tu vida. El alcohol no me lo tomo y el cigarrillo tampoco lo fumo”, sostuvo el ex de 'Nena' Cubillas.

‘Nena’ Cubillas acusa a Juan Ichazo de planear declararse en quiebra para eludir pensión alimenticia

Durante la emisión de 'Magaly TV, la firme', Johana Cubillas presentó capturas de mensajes de WhatsApp en los que su aún esposo Juan Ichazo afirmaba que no podía seguir pagando la manutención de sus hijos y que planeaba declararse insolvente.

“Mensualmente, por el seguro de los chicos sería S/647, S/327 cada uno”, detalló Cubillas en el chat. A lo que Ichazo replicó: “No puedo pagar eso. Me voy a declarar en quiebra la próxima semana. Voy a entrar en Infocorp y dar de baja mi RUC, etc.”

Ante la renuencia de su aún esposa, Juan Ichazo respondió tajante: “Me voy a declarar insolvente. No tengo plata, me estás tirando la deuda, no tengo trabajo.”