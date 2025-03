Macarena Vélez defiende a Juan Ichazo y afirma que no dejó plantado a su hijo por estar con ella: "Es un padre maravilloso"

Macarena Vélez se presentó este jueves 6 de marzo en el programa 'América hoy', donde respondió a las recientes críticas de Johana Cubillas. Como se recuerda, la hija del 'Nene' Cubillas había cuestionado a la influencer por compartir videos en los que se burla de sus propias imágenes en estado de ebriedad. Además, la hija del mundialista acusó a Juan Ichazo, su aún esposo, de haber dejado plantado a uno de sus hijos para grabar contenido junto a la exintegrante de 'Esto es guerra'.

Por su parte, Macarena Vélez defendió el rol de Ichazo como padre, asegurando que es un hombre responsable y presente en la vida de sus hijos. Además, pidió respeto por su persona ante las constantes críticas de Johana Cubillas. Conoce qué más dijo la popular 'mujer increíble'.

Macarena Vélez defendió a Juan Ichazo de las criticas de la 'Nena' Cubillas

Macarena Vélez fue cuestionada por Ethel Pozo sobre las declaraciones de Johana Cubillas, quien en una reciente entrevista reveló que Juan Ichazo no pasó a recoger a su hijo por estar con la chica reality disfrutando en un yate. Esta acusación generó controversia, lo que llevó a Macarena a dar su versión de los hechos y defender la situación en la que se vio involucrada.

Según Macarena Vélez, el video en el que Juan Ichazo la levanta sobre su hombro, recreando las polémicas imágenes de su ampay, no corresponde al mismo día. “Ese video no es de ayer, es un video grabado de otro día. No tiene una cosa que ver con la otra”, aclaró la exintegrante de 'Esto es guerra'.

Además, Macarena Vélez destacó que está plenamente consciente de que para Juan Ichazo sus hijos son su prioridad. Incluso defendió su papel como padre, asegurando que ha sido testigo de su presencia constante en la vida de sus hijos. "Es tema de ellos como padres. Lo que si puedo decir es que es un papá increíble, es un papá excelente. Está presente en todo momento, yo lo sé, yo lo he visto y lo que ella tenga que decir, también debe tener pruebas al respecto", fueron las contundentes declaraciones de la ex de Said Palao.

Johana Cubillas asegura que Juan Ichazo dejó llorando a su hijo

Johana Cubillas ha demostrado su molestia con la aparente relación amorosa de su expareja Juan Ichazo y la exchica reality Macarena Vélez. La hija de Teófilo Cubillas reveló que mantuvo una conversación seria con su aún esposo para dejarle en claro que no permitirá que la exchica reality tenga contacto con sus hijos, debido a su desacuerdo con su comportamiento. "Lo he hablado con él y se lo he dejado claro, pero no sé si él no ha entendido bien, por eso, prefiero dejarlo claro por todos los medios posibles de que no quiero que ella se acerque a mis hijos", detalló la ‘Nena’.

Además, Johana Cubillas aseguró que el exfutbolista argentino había acordado pasar tiempo con su hijo, pero decidió irse con Macarena Vélez a un yate para grabar contenido para las redes sociales de la influencer. "Hoy veo que han grabado un reel y Juan le dijo a mi hijo mayor, que va a cumplir 5 años, que hoy iba a venir a verlo. Me dijo que no pudo por trabajo y luego entro a Instagram y veo que han estado grabando estupideces. Por eso ha dejado a mi hijo llorando acá", expresó, mostrando su evidente malestar.