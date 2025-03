La controversia entre Johana Cubillas y su aún esposo, Juan Ichazo, sigue llamando la atención en el mundo del espectáculo peruano. En esta ocasión, la madre de la 'Nena' Cubillas fue quien protagonizó una acalorada discusión con el argentino tras su visita a sus hijos.

Las cámaras de 'Amor y fuego' registraron el momento en que la madre de la 'Nena' Cubillas confrontó al padre de sus hijos, en medio del escándalo por su reciente relación con Macarena Vélez y su polémica aparición en estado de ebriedad. En las imágenes del programa de espectáculos, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, se observa a la mamá de Cubillas expresando su molestia, mientras Ichazo sostiene a uno de sus pequeños.

Madre de la 'Nena' Cubillas tiene acalorada 'discusión' con Juan Ichazo

Según el material difundido por 'Amor y fuego', la confrontación se produjo poco después de que Juan Ichazo se presentara en el programa para hablar sobre su nueva relación con Macarena Vélez. Durante su intervención, el argentino sostuvo una discusión telefónica con Johana Cubillas, lo que evidenció las tensiones aún latentes entre la expareja. Más tarde, el conflicto continuó en 'Magaly TV, la firme', en el que se expusieron más detalles de la separación y los desacuerdos entre ambos.

El programa de espectáculos también registró a Juan Ichazo hablando por teléfono tras la discusión con la madre de Cubillas. Sin embargo, se desconoce si en ese momento se comunicaba con Vélez, a quien recientemente oficializó como su nueva pareja.

Johana Cubillas desmiente estar 'despechada'

Por su parte, Johana Cubillas negó tajantemente seguir enamorada de Juan Ichazo, refutando las insinuaciones del argentino en su última aparición en televisión. “En el programa dejó entrever que estoy despechada. Eso no es verdad. Él sabe cómo sucedieron las cosas. Yo no lo amo más”, declaró a 'Amor y fuego'.

Cubillas también dejó en claro que fue ella quien sostuvo económicamente la relación y ayudó a impulsar la imagen pública de Ichazo. “Yo me he sacado la mugre trabajando para que él tenga la cantidad de seguidores que tiene. Todo lo que él ha generado ha sido por mí. He estado años de mi vida solucionándole la suya”, afirmó.