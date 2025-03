La controversia en torno a Johana Cubillas y su aún esposo, Juan Ichazo, continúa después de que el exfutbolista fuera captado cargando a Macarena Vélez mientras ella se encontraba en estado de ebriedad. Las imágenes han generado una ola de reacciones y críticas en redes sociales y medios de comunicación.

La hija de Teófilo Cubillas se pronunció para expresar su indignación ante el vínculo entre el padre de sus hijos y la exchica reality, señalando que no permitirá que Vélez conviva con sus menores hijos. Sin embargo, Macarena optó por restarle importancia a la controversia y tomárselo con humor en sus redes sociales. Ante esto, Johana Cubillas no tardó en responder, señalando que, como figura pública, es un referente para muchas jóvenes.

Johana Cubillas desaprueba la reacción de Macarena Vélez

En una entrevista para el programa 'Magaly TV: la firme', Johana Cubillas reaccionó a las declaraciones de Macarena Vélez, quien minimizó el video en el que aparece inconsciente mientras Juan Ichazo la carga. Cabe resaltar que Cubillas utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje y generar conciencia sobre el consumo del alcohol, especialmente porque muchas jóvenes la siguen.

Asimismo, la hija del mundialista cuestionó que la exguerrera y su aún esposo Juan Ichazo, se tomaran con humor las imágenes. "No puede ser posible que se burlen y hagan mofa de estar en ese estado de inconsciencia borracha porque eso es peligroso y a ella la siguen un montón de chicas”, comentó Johana. Sus declaraciones resuenan luego de que Macarena Vélez publicara un videos en redes sociales, donde se la ve bailando y haciendo referencia a su 'ampay'.

Johana Cubillas hace fuerte acusación contra el padre de su hijo

Tras reiterar su rechazo a la actitud de Macarena Vélez, Johana Cubillas reveló que tuvo una conversación seria con su aún esposo, Juan Ichazo. Durante la charla, le dejó claro que no permitirá que la exchica reality tenga contacto con sus hijos, ya que no está de acuerdo con su comportamiento. "Lo he hablado con él y se lo he dejado claro, pero no sé si él no ha entendido bien, por eso, prefiero dejarlo claro por todos los medios posibles de que no quiero que ella se acerque a mis hijos", mencionó la ‘Nena’.

Además, generó sorpresa al asegurar que Juan Ichazo había acordado pasar tiempo con su hijo, pero decidió irse con Macarena Vélez a un yate para grabar contenido para las redes sociales de la influencer. "Hoy veo que han grabado un reel y Juan le dijo a mi hijo mayor, que va a cumplir 5 años, que hoy iba a venir a verlo. Me dijo que no pudo por trabajo y luego entro a Instagram y veo que han estado grabando estupideces. Por eso ha dejado a mi hijo llorando acá", dijo evidenciando su malestar.