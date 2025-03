El conflicto entre Juan Ichazo y Johana Cubillas sigue escalando, y esta vez, el saliente de Macarena Vélez no se guardó nada. El coach en salud, quien ha sido captado en varias ocasiones con la ex chica reality, expuso públicamente los mensajes privados que intercambió con la hija del mundialista Teófilo Cubillas, su aún esposa. En estos chats, el argentino lanza un contundente mensaje a la madre de sus hijos, pidiéndole que lo deje en paz y que no interfiera más en su vida personal.

En las últimas semanas, el enfrentamiento mediático entre los involucrados ha sido tema de conversación en diversos programas de televisión. La disputa alcanzó un nuevo nivel cuando Ichazo filtró mensajes privados de WhatsApp en los que la 'Nena' Cubillas lo atacaba verbalmente, mientras él pedía ver a sus hijos.

Juan Ichazo pide a 'Nena' Cubillas que lo "deje en paz"

El origen del conflicto se remonta a la aparente mala relación entre Juan Ichazo y Johana Cubillas, quien ha expresado su rechazo por las salidas de su aún esposo con Macarena Vélez. Según lo expuesto por el argentino en una entrevista reciente, el punto de quiebre ocurrió cuando la 'Nena' le prohibió ver a sus hijos tras la visita de la exintegrante de 'Esto es guerra' a su casa.

"Termínala Johana, no quieras empeorar las cosas, termínala acá por favor. Déjame en paz a mí, a nuestros hijos, porque todo esto va a repercutir en ellos", expresó Ichazo visiblemente afectado por las acusaciones públicas. El argentino aclaró que su principal preocupación es el bienestar de sus hijos y subrayó que siempre ha cumplido con su rol como padre, a pesar de las dificultades que atraviesa con Cubillas.

"Pensá, no seas tan emocional, relájate, yo voy a cumplir con mis hijos como hice toda la vida y vengo haciendo", agregó en su mensaje, intentando calmar la situación, pero también dejando claro que su relación con la madre de sus hijos ha llegado a un punto de no retorno.

Juan Ichazo filtra chats privados con 'Nena' Cubillas

El conflicto llegó a un punto álgido cuando Juan Ichazo decidió filtrar los mensajes privados de WhatsApp entre él y Johana Cubillas, en los que se puede ver la tensión de la conversación. En estos chats, su aún esposa lo acusa fuertemente, pidiéndole que no vea más a sus hijos. "Eres un maldito hijo de ***. No ves más a mis hijos. Me haces juicio y hasta ahí los verás de nuevo", se lee en los mensajes, en los que la hija de Teófilo Cubillas también le reprocha su relación con Macarena Vélez.

Además, Johana Cubillas le exige que no la contacte más, pidiéndole que solo envíe dinero para la crianza de los pequeños. "Cada día peor, das vergüenza como hombre y como papá. No me escribas más, solo pásame la plata porque sino te meto preso", añade Cubillas en los mensajes.

En respuesta, Ichazo ha insistido en que solo busca poder ver a sus hijos y que su única intención es que Cubillas le deje en paz. "Yo no quiero saber nada con esta mujer. Todos los días le suplico que me deje en paz, todos los días le suplico que no se meta más en mi vida", reiteró Ichazo en una declaración al programa de Magaly Medina.