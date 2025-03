En una reciente entrevista en el podcast ‘Doble sentido’, conducido por Pamela Franco, Christian Cueva compartió pormenores sobre la charla que sostuvo con el cumbiambero Christian Domínguez hace algunos meses. Esta conversación se produjo tras el inicio de la relación entre ‘Aladino’ y la cantante.

A pesar de que Pamela López en ‘El valor de la verdad’ mencionó que Christian Cueva y Christian Domínguez habían acordado un encuentro, pero no se concretó, el mismo futbolista salió a desmentir esta versión.

Christian Cueva sobre su encuentro con Domínguez

Este pasado fin de semana, Pamela López detalló que Christian Cueva y Christian Domínguez, en su momento, pactaron un encuentro, pero no se concretó. “Se citaron para poder hablar en el Jockey, pero Cueva no llegó”, afirmó la trujillana.

Sin embargo, Christian Cueva, en el podcast ‘Doble sentido’, aclaró que sí llegó a conversar con Christian Domínguez, luego de iniciar su relación con Pamela Franco. “Yo conversé con Domínguez y conversamos bien. Tampoco es que voy a agarrar y... Me equivoqué, te equivocaste y nos vamos a agarrar... por una situación que no nos va a sumar ni a mí ni a él”, explicó el futbolista.

Según lo que detalló Christian Cueva, buscó llegar a un acuerdo con Christian Domínguez porque estaba de por medio la hija de ambos cantantes. “Los niños son los que más sufren”, reflexionó en el podcast.

Pamela Franco molesta con Christian Domínguez

Por otro lado, Pamela Franco expresó su descontento de manera contundente hacia su expareja, Christian Domínguez, tras las recientes afirmaciones de Pamela López. Con evidente molestia, la cantante instó a Domínguez a revelar la verdad sobre las razones que llevaron al término de su relación.

“Él debería salir y tenerlos bien puestos, porque yo no soy una enamorada más en su vida. Sabe todo lo que hemos vivido y cómo me he portado con él como mujer. No merezco que me haya hecho esto. Yo creo que, como mamá de su hija, merezco un respeto que él no me lo sabía dar”, mencionó la cantante.