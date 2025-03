La polémica en torno a Christian Domínguez sigue generando repercusión en el mundo del espectáculo peruano. Luego de las declaraciones de Pamela López, quien lo señaló como su "informante" en el escándalo que protagonizó en 'El valor de la verdad', Pamela Franco decidió pronunciarse y exigirle públicamente a su expareja que aclare lo sucedido.

En su programa de YouTube 'Doble sentido', la cantante de cumbia aseguró que algunas de las versiones que han circulado en los últimos días no son ciertas. Además, rechazó la afirmación de que su relación con Christian Domínguez estaba deteriorada desde octubre de 2023, señalando que ambos estuvieron juntos hasta el día en que se difundió el ampay del “auto rana”.

Pamela Franco confronta a Christian Domínguez por confesiones de Pamela López

Durante la reciente emisión de su podcast, Pamela Franco fue contundente al referirse a su expareja y padre de su hija y lo instó a hablar con la verdad tras las explosivas declaraciones de Pamela López en el estreno de 'El valor de la verdad'. "Él debería salir y tenerlos bien puestos, porque yo no soy una enamorada más en su vida. Sabe todo lo que hemos vivido y cómo me he portado con él como mujer. No merezco que me haya hecho esto", expresó la artista con evidente molestia ante la presencia de Christian Cueva.

Además, reveló que esperaba un cierre diferente para su relación, en el que Domínguez le explicara lo sucedido en lugar de enterarse por terceros. "Me hubiese gustado que para cerrar me diga ‘hice esto, esto y esto’. Jamás le fallé en la relación", agregó.

Las declaraciones de Pamela Franco han causado revuelo en redes sociales, donde sus seguidores han expresado apoyo a la cantante. Por su parte, Christian Domínguez aún no ha dado una respuesta oficial a las acusaciones de su expareja ni a las declaraciones de Pamela López, quien lo involucró en la polémica sobre su testimonio en El valor de la verdad.