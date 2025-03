Pamela López hizo fuertes declaraciones en la última edición de 'El valor de la verdad', donde destapó un nuevo escándalo en torno a Christian Cueva. Durante el programa, Beto Ortiz le preguntó si el futbolista organizaba "encerronas" con otros jugadores, a lo que ella respondió con un rotundo "Sí". Según su testimonio, Cueva no solo alquilaba propiedades para estas reuniones, sino que también asistía a eventos organizados por sus compañeros.

López detalló que, en una de estas reuniones, Christian Cueva estuvo acompañado por Yeferson Soteldo, con quien jugó en el Santos de Brasil. Además, aseguró que en estos encuentros también participaban Pamela Franco y Vanessa Pumarica. La influencer reveló que se enteró de estos eventos cuando la esposa de Soteldo la contactó para preguntarle si sabía que su esposo y Cueva estaban con otras mujeres en su casa.

Las 'encerronas' de Christian Cueva y Pamela Franco

Pamela López recordó que, entre 2018 y 2019, mientras su hija estaba en UCI, la esposa de Yeferson Soteldo le escribió preocupada porque el futbolista venezolano no había llegado a dormir. Según su testimonio, Cueva y Soteldo estaban en una reunión privada con Pamela Franco y Vanessa Pumarica.

"Él siempre lo negaba, pero después me confesó que, efectivamente, estuvieron reunidos con su amante, Pamela Franco, y su mejor amiga, Vanessa", reveló López. La esposa del venezolano estaba indignada por la situación, ya que tenía bebés pequeños en casa, mientras que Pamela López vivía un difícil momento con su hija hospitalizada.

Por otro lado, López afirmó que Christian Cueva usaba su tiempo libre para verse con Pamela Franco cuando ella no estaba en casa. Según su versión, el futbolista aprovechaba sus viajes para organizar fiestas con sus amigos y encontrarse con la cantante.

Pamela Franco habría estado embarazada de Christian Cueva

Durante el programa conducido por Beto Ortiz, una de las preguntas directas a Pamela López fue: "¿Te contó Janet Barboza que Pamela Franco perdió un hijo de Christian Cueva?". Sin dudarlo, López confirmó la información y relató cómo se enteró de este episodio.

"Entre tantas cosas que ella me contaba, me menciona que Christian había perdido un hijo con quien era su amante, con la señora Franco. Y cuando él me confiesa, se lo pregunté y obviamente me lo negó. Me juró por la vida de mis hijos que jamás. No he tenido manera de comprobarlo", reveló la aún esposa de 'Aladino'.