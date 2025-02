La disputa entre Pamela López y Christian Cueva continúa generando polémica. En una reciente conversación con 'América hoy', la aún esposa del futbolista aseguró que él no ha cumplido con la pensión alimenticia de sus hijos. A pesar de contar con un contrato vigente con Cienciano, Cueva no ha realizado los pagos correspondientes, lo que ha llevado a López a hacerse cargo en su totalidad de los gastos de sus pequeños.

Esta no es la primera vez que el jugador es señalado por la madre de sus hijos debido a su falta de responsabilidad económica. Sin embargo, la acusación de López ha vuelto a poner en el ojo del huracán al mediocampista, quien en los últimos meses ha protagonizado diversas controversias tanto en su vida personal como profesional.

Pamela López acusa a Christian Cueva de no cumplir con la manutención

En declaraciones para 'América hoy', Pamela López fue enfática al afirmar que, hasta la fecha, Christian Cueva no ha realizado ningún pago para la manutención de sus hijos. "Hasta el día de hoy, el señor no deposita ni un céntimo para mis hijos. Yo sola estoy manteniéndolos todo este tiempo", declaró.

López también cuestionó la actitud de 'Aladino', asegurando que sus prioridades están lejos de ser las de un padre responsable. "Lamentablemente, su escala de valores y prioridades es totalmente distinta a la mía. Mis hijos están por encima de todo", sostuvo.

Estas declaraciones han generado una ola de críticas en redes sociales, donde varios usuarios han señalado que Cueva, quien percibe un salario en Cienciano, debería cumplir con sus obligaciones como padre.

Pamela López descarta trabajar con Pamela Franco

Otro tema que generó polémica fue la respuesta de Pamela López a las declaraciones de Pamela Franco, actual pareja del futbolista. Franco había señalado que no tendría inconveniente en compartir escenario con López, siempre y cuando les ofrecieran una alta suma de dinero.

Sin dudarlo, López descartó por completo la posibilidad. "Hay niveles. Por respeto a mis hijos, no podría ni siquiera evaluarlo, no hay forma (...). Aunque necesito el trabajo y el dinero, no puedo ignorar el hecho de que se trate de la amante de él", afirmó tajantemente.