Christian Cueva volvió a estar en el ojo público tras protagonizar un tenso momento con un reportero del programa 'Amor y fuego'. El futbolista, quien ha sido blanco de la prensa debido a las denuncias por agresión física y psicológica por parte de su expareja, Pamela López, no ocultó su incomodidad cuando fue abordado con preguntas sobre su aún esposa. La situación se tornó aún más tensa cuando se le consultó sobre su reciente entrevista con Andrea Llosa, en la que negó haberle sido infiel a la madre de sus hijos.

El mediocampista de la selección peruana no dudó en expresar su molestia ante la insistencia del reportero, reaccionando de manera explosiva. "¿Qué más quieres?", respondió visiblemente alterado, dejando en claro su fastidio por el cuestionamiento sobre su vida personal. "Todo un año han hablado de mí", también refirió el popular 'Aladino', quien se retiró raudamente del aeropuerto donde fue abordado.

Christian Cueva evade preguntas sobre Pamela López

Durante el incómodo encuentro con el reportero de 'Amor y fuego', Christian Cueva dejó en claro que no tenía intención de responder preguntas relacionadas con Pamela López. Al ser abordado por el periodista del programa de espectáculos, este se identificó con la frase: "Somos de 'Amor y fuego', Christian", a lo que el futbolista respondió con evidente molestia: "No pasa nada, no pasa nada, ¿ya para qué voy a hablar con ustedes?".

El reportero insistió mencionando la reciente entrevista que Cueva brindó a Andrea Llosa, donde aseguró no haber sido infiel a su aún esposa. Sin embargo, el jugador no quiso ahondar en el tema y cortó la conversación con un tajante: "No, ya no, hermano, ya está". La tensión aumentó cuando el periodista intentó tocar el tema de las acusaciones contra Pamela López en relación con su extrabajadora del hogar, a lo que Cueva respondió visiblemente incómodo: "Ya hablé, ya hablé. ¿Qué te puedo decir? Ya hablé. Ya hablaste un año de mí en tu programa. ¿Qué más quieres? ¿No tienen otra cosa?".